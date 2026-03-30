Pilas: estas son las zonas con mayor circulación de virus respiratorios en el país durante Semana Santa

En plena temporada de viajes por Semana Santa, Colombia enfrenta un momento clave en materia de salud pública a raíz de la alta movilidad de personas que coincide con una fuerte circulación de virus respiratorios.

Según cifras del Instituto Nacional de Salud, en lo corrido de 2026 se han registrado 1.386.909 casos de infecciones respiratorias agudas (IRA). Solo en la semana epidemiológica 11, entre el 15 y el 21 de marzo, se reportaron 134.075 atenciones en consulta externa y urgencias.

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¿Cuáles son las zonas más afectadas?

El panorama también se da en medio del aumento de lluvias por lo que dicha condición climática favorece la propagación de estos virus en distintas regiones del país.

Algunas de las regiones con el mayor número de casos acumulados son: Bogotá 311.715, Antioquia 248.560, Cundinamarca 71.788, Santander 59.584, La Guajira 55.097, Cali 54.627, Barranquilla 46.829, Norte de Santander 42.821, Córdoba 40.998 y Cartagena 39.350.

Por esto, los expertos han hecho un llamado para prevenir los riesgos ante los viajes que aumentarán en los próximos días.

“Viajar en temporadas de alta circulación de virus respiratorios no está contraindicado, pero sí exige medidas de autocuidado. El uso de tapabocas en espacios cerrados, el lavado frecuente de manos y evitar aglomeraciones pueden reducir significativamente el riesgo de contagio”, señaló Diana Sandoval, experta en salud pública de la Universidad Manuela Beltrán.

Así mismo, Sandoval advirtió que antes de viajar es fundamental verificar el esquema de vacunación y evitar el desplazamiento en caso de que presente síntomas para evitar el contagio a otras personas.

Focos municipales con mayor alerta

A nivel municipal, también hay señales de alerta por comportamientos inusuales en consultas por cada 100.000 habitantes. Algunos de los casos más relevantes están: Bello con 18.375 casos, Soledad con 18.207, Rionegro con 9.407, Envigado con 8.250, Piedecuesta con 2.208, Buenaventura con 2.033 y Girón con 1.551.

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Preocupación por las ros ferina

A este panorama se suma la tos ferina, una enfermedad que ha venido en aumento en Colombia. Actualmente se registran 1.348 casos, con mayor concentración en Antioquia con 393 casos, Bogotá con 275 y Santander con 96.

“La tos ferina se presenta con una tos seca intensa, conocida como ‘tos de perro’, que ocurre por el cierre de la laringe. Es clave no viajar si hay síntomas respiratorios fuertes, ya que pueden complicarse, especialmente si el destino no cuenta con acceso cercano a servicios de salud”, explicó Sandoval.