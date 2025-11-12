CANAL RCN
Tendencias

Video viral: La Liendra casi termina a golpes en un partido de fútbol amateur

Un video de La Liendra se volvió viral tras una pelea en un partido de barrio. El influencer contó cómo comenzó el enfrentamiento y sorprendió al revelar que todo terminó en reconciliación.

video La Liendra
Foto: captura de pantalla

diciembre 11 de 2025
07:07 p. m.
Un nuevo video de La Liendra se volvió viral en redes sociales luego de que el creador de contenido compartiera un tenso momento vivido durante un partido de fútbol de barrio.

La escena rápidamente generó debate entre sus seguidores, recordando incluso la famosa pelea que protagonizó hace unos años con Nicolás Arrieta en un evento organizado por Westcol.

La jugada que desató la pelea y la reacción de La Liendra

En el video, La Liendra relata que todo comenzó con una acción aparentemente normal del partido, pero que terminó subiendo de tono luego de recibir varias agresiones de su rival.

“Estaba tranquilito, hago mi jugada y boom, parce, el man fue tan cochino que vea como me pisa el pie, me cachetea… yo no me enojo y sigo jugando”, explicó el influencer mientras mostraba las imágenes del altercado.

La tensión aumentó en la siguiente jugada, cuando asegura que el adversario ya había sobrepasado el límite:

“Hasta que pasa esta jugada donde el man me pega un puño por la espalda y me empuja, y yo dije no me aguanto”.

El clip muestra el momento exacto en el que ambos jugadores intercambian empujones, mientras varios asistentes intentan separarlos.

El final inesperado del video: no hubo rencores

Aunque el video parecía encaminarse a una pelea mayor, La Liendra sorprendió con un cierre completamente opuesto. El influencer aseguró que, tras el partido, decidió hablar con el rival para evitar que la situación escalara.

Según contó, ambos terminaron tomando algo juntos, conversando y aclarando lo ocurrido. “Me di cuenta de que es una gran persona”, dijo al final del clip, enviando un mensaje de reconciliación a sus seguidores.

