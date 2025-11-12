¿Por qué Estados Unidos se apoderó de un buque petrolero de Venezuela?

Estados Unidos ejecutó la incautación de un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, en una operación que ha desatado tensiones entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro.

La acción fue justificada por las autoridades estadounidenses como un esfuerzo para frenar el tráfico de drogas y presionar al gobierno venezolano, mientras Caracas denunció el hecho como un robo descarado y aseguró que el petróleo será confiscado.

Según declaraciones de la secretaría de Seguridad Nacional estadounidense Kristi Noem, la medida forma parte de un plan coordinado por la Casa Blanca y agencias federales, incluyendo el Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento de Defensa.

Fue una operación exitosa dirigida por el presidente para garantizar que estamos haciendo frente a un régimen que está inundando sistemáticamente nuestro país de drogas mortales y mata a nuestra próxima generación de estadounidenses, mencionó en una audiencia del Congreso.

El objetivo, argumentan, es debilitar a un régimen que presuntamente ha enviado grandes cantidades de drogas hacia territorio estadounidense, poniendo en riesgo la salud y la seguridad de la población.

Estados Unidos defiende la incautación del buque a Venezuela

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, afirmó en una audiencia del Congreso que la operación es un paso necesario para enfrentar a un gobierno que, según ellos, “inunda sistemáticamente Estados Unidos con drogas mortales”.

Las autoridades estadounidenses calculan que las dosis interceptadas desde la llegada de Donald Trump a la presidencia eran suficientes para afectar a decenas de millones de ciudadanos.

Las drogas interceptadas por los guardacostas en el mar desde la llegada al poder del presidente Trump eran suficientes dosis letales de cocaína suficientes para causar la muerte de 177 millones de estadounidenses

Además, el buque incautado había sido sancionado previamente en 2022 por el Departamento del Tesoro por presuntos vínculos con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán y el grupo libanés Hezbolá.

La Casa Blanca confirmó que el petrolero será trasladado a un puerto estadounidense y que el petróleo será confiscado siguiendo un proceso legal en curso.

Reacción del régimen venezolano ante la incautación del buque a Venezuela

Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro calificó la acción como un acto de robo descarado y acusó a Estados Unidos de apropiarse de recursos venezolanos de manera ilegítima.

Este incidente resalta la creciente tensión geopolítica en la región, especialmente en un contexto donde el comercio petrolero y las sanciones internacionales se cruzan con la lucha contra el narcotráfico.