Falleció artista del trap caleño: Pirlo anunció la lamentable noticia

Casiano era un cantante de trap caleño conocido por temas como “Malo Hablar” y “Terco”.

Luto
FOTO: Freepik

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
06:31 p. m.
Se trata del artista urbano Casiano, reconocido por su presencia en la escena musical de Cali y por su aporte al movimiento trap de la ciudad.

Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento de Casiano

Hasta el momento, seguidores y allegados han señalado que el artista habría perdido la vida en medio de un hecho de violencia. Sin embargo, los detalles exactos sobre lo ocurrido aún no han sido confirmados y las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Casiano era un cantante de trap caleño conocido por temas como “Malo Hablar” y “Terco”. Además, mantenía una estrecha amistad con el también artista Pirlo, quien fue una de las primeras personas en confirmar la lamentable noticia.

En Instagram reunía más de 40 mil seguidores, con quienes compartía parte de su estilo de vida, su proceso musical y los avances de sus proyectos, logrando una gran acogida entre los amantes del género urbano.

Reacciones de sus seguidores y colegas

Las reacciones no tardaron en llegar. Fanáticos, amigos y colegas expresaron su tristeza por la pérdida. Entre ellos, Pirlo manifestó públicamente el dolor que le produce despedir a su amigo.

“Descansa en paz, loco. Solo usted sabía todo, padre. La gente lo va a tener en su memoria siempre. Está difícil creerlo, tienes a la gente triste. A pesar de las diferencias y las peleas, siempre estuvimos en el mismo hogar”, escribió en sus redes sociales.

El artista también pidió que Dios lo tenga en su gloria y que pueda descansar en paz, resaltando lo mucho que significaba Casiano en su vida personal y profesional.

