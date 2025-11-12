Fedesarrollo advierte sobre riesgos de un alza elevada del salario mínimo

La discusión para definir el salario mínimo de 2026 avanza en medio de un ambiente especialmente tenso. Empresarios, sindicatos y Gobierno mantienen posiciones distantes: mientras los gremios plantean un incremento del 7,1%, las centrales obreras exigen un 16% y el Ejecutivo ha sugerido un 11%.

En entrevista con Noticias RCN, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, advirtió que la falta de acuerdo podría obligar al Gobierno a fijar el aumento por decreto antes del 15 de diciembre.

Mejía señaló que, aunque técnicamente el ajuste debería rondar el 7%, el contexto político de un año preelectoral podría influir en la decisión final.

“No es una discusión eminentemente técnica. El Gobierno seguramente querrá utilizar el aumento como bandera política, como ya ocurrió en 2021, cuando el incremento superó el 10% pese a que la inflación estaba por debajo del 6%”, afirmó.

Impacto en la informalidad y la inflación

El director de Fedesarrollo explicó que un aumento excesivo del salario mínimo puede tener efectos adversos sobre la economía. “La mayoría de ocupados en Colombia están en micro y pequeñas empresas, con márgenes de rentabilidad del 2% o 3%. Si se incrementa el costo laboral en 11%, esas compañías solo tienen dos alternativas: subir precios o reducir personal formal”, advirtió.

Según Mejía, esto se traduce en mayor inflación y más empleo informal, un problema que ya afecta a más del 55% de los trabajadores en el país.

El experto recordó que, aunque solo cerca de 2 millones de personas ganan exactamente un salario mínimo, el ajuste impacta a toda la economía porque varios precios y tarifas están indexados a este valor.

Por ello, insistió en que la decisión debe ser responsable y equilibrada, reconociendo la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores sin poner en riesgo la sostenibilidad de las empresas.

Fórmula técnica y salida de Mejía de Fedesarrollo

Mejía reiteró que la fórmula técnica para calcular el aumento combina dos variables: la inflación, estimada en 5,2% o 5,3% al cierre de 2025, y el crecimiento de la productividad, cercano al 0,9%. Con esos datos, el ajuste debería ubicarse alrededor del 6,2%, cifra que los empresarios elevaron ligeramente hasta el 7%.

Al cierre de la entrevista, el director de Fedesarrollo confirmó que dejará su cargo en unos 20 días, tras convertirse en el directivo con mayor permanencia en los 55 años de historia del centro de pensamiento.

Su salida se dará en medio de una de las discusiones más sensibles para la economía colombiana: la definición del salario mínimo de 2026.