CANAL RCN
Economía Video

Fedesarrollo advierte sobre riesgos de un alza elevada del salario mínimo

El director de Fedesarrollo explicó que un aumento excesivo del salario mínimo puede tener efectos adversos sobre la economía.

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
06:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La discusión para definir el salario mínimo de 2026 avanza en medio de un ambiente especialmente tenso. Empresarios, sindicatos y Gobierno mantienen posiciones distantes: mientras los gremios plantean un incremento del 7,1%, las centrales obreras exigen un 16% y el Ejecutivo ha sugerido un 11%.

Pulso por el salario mínimo 2026: este fue el incremento que propusieron empresarios y centrales obreras
RELACIONADO

Pulso por el salario mínimo 2026: este fue el incremento que propusieron empresarios y centrales obreras

En entrevista con Noticias RCN, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, advirtió que la falta de acuerdo podría obligar al Gobierno a fijar el aumento por decreto antes del 15 de diciembre.

Mejía señaló que, aunque técnicamente el ajuste debería rondar el 7%, el contexto político de un año preelectoral podría influir en la decisión final.

CUT pide incremento de dos dígitos en el salario mínimo para 2026
RELACIONADO

CUT pide incremento de dos dígitos en el salario mínimo para 2026

“No es una discusión eminentemente técnica. El Gobierno seguramente querrá utilizar el aumento como bandera política, como ya ocurrió en 2021, cuando el incremento superó el 10% pese a que la inflación estaba por debajo del 6%”, afirmó.

Impacto en la informalidad y la inflación

El director de Fedesarrollo explicó que un aumento excesivo del salario mínimo puede tener efectos adversos sobre la economía. “La mayoría de ocupados en Colombia están en micro y pequeñas empresas, con márgenes de rentabilidad del 2% o 3%. Si se incrementa el costo laboral en 11%, esas compañías solo tienen dos alternativas: subir precios o reducir personal formal”, advirtió.

Según Mejía, esto se traduce en mayor inflación y más empleo informal, un problema que ya afecta a más del 55% de los trabajadores en el país.

Este sería el valor del salario mínimo tras propuesta del 16% por parte de centrales obreras
RELACIONADO

Este sería el valor del salario mínimo tras propuesta del 16% por parte de centrales obreras

El experto recordó que, aunque solo cerca de 2 millones de personas ganan exactamente un salario mínimo, el ajuste impacta a toda la economía porque varios precios y tarifas están indexados a este valor.

Por ello, insistió en que la decisión debe ser responsable y equilibrada, reconociendo la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores sin poner en riesgo la sostenibilidad de las empresas.

Fórmula técnica y salida de Mejía de Fedesarrollo

Mejía reiteró que la fórmula técnica para calcular el aumento combina dos variables: la inflación, estimada en 5,2% o 5,3% al cierre de 2025, y el crecimiento de la productividad, cercano al 0,9%. Con esos datos, el ajuste debería ubicarse alrededor del 6,2%, cifra que los empresarios elevaron ligeramente hasta el 7%.

Así quedaría el salario mínimo en Colombia en caso de aumentar el 13,3%: Gobierno lo analiza
RELACIONADO

Así quedaría el salario mínimo en Colombia en caso de aumentar el 13,3%: Gobierno lo analiza

Al cierre de la entrevista, el director de Fedesarrollo confirmó que dejará su cargo en unos 20 días, tras convertirse en el directivo con mayor permanencia en los 55 años de historia del centro de pensamiento.

Su salida se dará en medio de una de las discusiones más sensibles para la economía colombiana: la definición del salario mínimo de 2026.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

¿Su arriendo es de $1.500.000? Este sería el aumento para 2026, según el IPC

Turismo

Airbnb enfrentaría nuevas exigencias en Colombia: proyecto de decreto entraría en vigor el 18 de diciembre

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 11 de diciembre de 2025

Otras Noticias

Emprendimiento

Well-aging: la tendencia que reemplaza al antiage en Colombia en 2026

El 2026 marcará un punto de quiebre en la medicina estética: el well-aging se perfila como la tendencia que desplazará definitivamente al concepto antiage.

Redes sociales

Video viral: La Liendra casi termina a golpes en un partido de fútbol amateur

Un video de La Liendra se volvió viral tras una pelea en un partido de barrio. El influencer contó cómo comenzó el enfrentamiento y sorprendió al revelar que todo terminó en reconciliación.

Artistas

Falleció artista del trap caleño: Pirlo anunció la lamentable noticia

Estados Unidos

¿Por qué Estados Unidos se apoderó de un buque petrolero de Venezuela?

Independiente Santa Fe

Jorge Bava contó su versión sobre su salida de Santa Fe y dejó mal parada a la dirigencia