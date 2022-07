“Jamás se me ocurrió renunciar”: MinSalud y el balance en medio de la pandemia

Noticias RCN habló en exclusiva con el actual ministro de Salud, Fernando Ruiz, en medio del empalme con el gobierno entrante, para realizar un balance de su gestión en época de la pandemia del covid-19.

Ruiz, desde su despacho, señaló que el momento más difícil durante su gestión fue declarar la cuarentena a nivel nacional; sin embargo, dejó claro que jamás pensó en renunciar.

El reto de ser el ministro de Salud en época de pandemia ¿Pensó en renunciar?

“Es el trabajo más duro, no me esperaba que me fuera a tocar semejante situación. Tuve momentos muy duros y crisis permanentes, frecuentes, muy complejas, cargando con la incredulidad de la gente frente a lo que estábamos haciendo, pero jamás se me ocurrió renunciar”.

¿Cuál ha sido el día más difícil durante el gobierno?

“Hubo muchísimos, por ejemplo, cuando no teníamos elementos de protección personal para proteger a nuestros trabajadores de la salud, cuando no llegaban las vacunas, los momentos del paro nacional”.

¿Qué reflexión le deja la pandemia del covid-19? ¿Lloró?

“La pandemia a todos nos revaluó muchísimas cosas, hasta el mismo valor del dinero, qué sentido tiene tener mucho dinero si no se puede disfrutar”.

“El momento que recuerdo con mayor fuerza es aquel omento que, con el presidente de la República, rodeado de todos los médicos, declaramos la cuarentena para todos los colombianos. En ese momento sentí el peso de esa responsabilidad y un poco de miedo por la decisión que estábamos tomando”.

¿Cómo tomaron la situación en su casa?

“Mi hija siempre me reclamaba que quería más presencia de su papá, mi esposa es una mujer que ha trabajado toda la vía en el sector salud y tiene una comprensión grande de lo que implica esta tarea. Luciana, con sus 9 años, quería tener a su papá”.

¿Qué pasará con Fernando Ruíz después del 7 de agosto?

“Tengo una responsabilidad que es tener la pausa para sentarme y escribir un poco, desde mi visón, lo que ha representado esta pandemia para todos nosotros. Adicionalmente, estoy concursando para el puesto de director de la Organización Panamericana de la Salud”.

¿Cuál fue la decisión más importante que se tomó en el Ministerio?

“Muchísimas. Yo creo que la de cuál vacuna comprar”.