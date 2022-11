Las tres modalidades con las que comercializan medicamentos falsos o adulterados

“Se ha convertido en la moneda de cambio de los narcotraficantes y corruptos”, asegura Lisando Junco, director de la Dian.

A lo que se refiere el director de la Dian es al contrabando, problema que por décadas le ha costado dinero, vidas y mucha violencia al país. Un problema que cada día muta, además, el tráfico de medicamentos falsificados, vencidos o sin registro Invima, viene tomando fuerza.

“Hemos encontrado 10 estructuras criminales dedicadas a la falsificación y contrabando de medicamentos”, asegura Junco.

Y el problema es que se convierten en verdaderas trampas mortales, la mayoría imperceptibles para los compradores.

Las autoridades tienen identificados tres métodos para el tráfico de estos medicamentos de contrabando. El primero es la falsificación, por ejemplo, dos pastillas se ven iguales, pero una de ellas es original la otra no. La falsa tiene elementos que, de saberlo usted, no consumiría, como harina, medicina para animales o, en algunos, casos polvo de cemento. Como si eso no fuera suficiente, ya las autoridades identificaron cómo hacen para conseguir empaques exactamente iguales.

“Terminan en las bodegas de reciclaje buscando envolturas cajas, recipientes donde se guardan”, afirma Junco.

Los otros mecanismos son muestras médicas o medicamentos vencidos a los que les alteran las fechas en los empaques. El problema es que muchas de estas organizaciones se valen de vacíos legales.

"Se establece un tipo penal para el contrabando a través de cierta cuantía, entonces lo que hacen es meter mercancías de menor cuantía y abusan de la norma y terminan libres", señala.

Países donde se comercializan los medicamentos

Los países desde donde más llegan estos supuestos medicamentos ya están identificados y son Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, Perú y Francia.

“Les hemos generado extinción de dominio por 3800 millones de pesos a estas bandas”, sostiene Junco.

Bogotá, Cali y Medellín son las ciudades más afectadas por el contrabando en Colombia.

