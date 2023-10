¿Cómo identificar si padece cáncer de mama?

Octubre es el mes de la sensibilización sobre cáncer de mama, que en Colombia cobra la vida de 12 mujeres cada día y cerca de 4.300 cada año. Insistir en la prevención y el diagnóstico temprano es importante, por ello el país conmemora esta fecha con una campaña llamada Las quiero y las cuido en todas sus formas. A esta iniciativa se sumó la Ruta Fucsia, una jornada de caminata que se realizó el pasado 8 de octubre para homenajear a las pacientes que han perdido la vida por esta enfermedad.

En NoticiasRCN.com queremos sumarnos a este llamado, para que las mujeres estén alerta ante cualquier síntoma o cambio que pueda relacionarse con la enfermedad, por ello, consultamos al doctor Wilson Cubides, director ejecutivo de la Liga Colombiana contra el cáncer. El experto habló acerca de las formas de diagnóstico temprano y los factores de protección y riesgo para desarrollarlo.

¿Cómo una mujer se da cuenta de que tiene cáncer de mama?

El cáncer de mama no es prevenible. No existe vacuna o medicamento. Se puede curar si se diagnostica a tiempo. Por esa razón, nosotros, en la campaña de este año que se llama Las quiero y las cuido en todas sus formas, hablamos de las tres medidas que salvan vidas. La primera es la autoexploración, la segunda el examen clínico y la tercera la mamografía. Si nos vamos para atrás en cuanto a cáncer, no solo de mama, sino en general, hay algunos factores de riesgo y de protección:

Factores de protección

Tener hábitos de vida sanos, no quita el riesgo de cáncer, pero lo reduce: no ser sedentario y hacer ejercicio Tener una alimentación balanceada, baja en azúcares, grasas y alimentos ultraprocesados No fumar, no solo cigarrillo, sino también vapeadores, porque está demostrado que esto se asocia a casi 19 tipos de Cáncer, dentro de ellos el de mama No consumir alcohol o consumirlo en las medidas sociales normales

El autoexamen le puede salvar la vida

La autoexploración se debe hacer a partir de los 20 años todos los días, aunque normalmente se aconseja una vez al mes. Esto se hace para descartar cambios en los senos. La mujer se debe parar frente a un espejo y revisar si tiene anomalías en la piel de las mamas. La palpación se hace en el sentido de las manecillas del reloj, comenzando con el pezón y tocando con la yema del dedo qué hay debajo. También en las axilas llevando un brazo hacia la nuca y usando la otra mano. Si hay masas, zonas de dolor, retracciones, o secreciones de algún líquido, debe acudirse al médico inmediatamente.

¿Las cirugías plásticas tienen algo que ver con el cáncer de mama?

No es que haya asociación directa o que cada mamoplastia produzca cáncer de mama, pero sí hay casos en los que, por ejemplo, cuando se utiliza material de prótesis mamaria que no son los adecuados, y se sale el líquido, con el tiempo esos cuerpos podrían convertirse en un cáncer de mama.