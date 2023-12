Aprenda a preparar un serum casero para disminuir las arrugas y mejorar el aspecto de la piel

El serum casero de vitamina C es la solución perfecta para revitalizar la piel y combatir los signos de envejecimiento. Con ingredientes simples y fáciles de encontrar, este producto se ha convertido en uno de los favoritos para obtener una piel luminosa y sin arrugas.

Beneficios de usar serum en la piel

La vitamina C, conocida por sus beneficios antioxidantes, es una aliada para la salud de la piel. Este nutriente ayuda a combatir los efectos negativos del sol, como el fotoenvejecimiento y las manchas, además de estimular la producción de colágeno y darle luminosidad al rostro.

Según el portal Hacer Cremas, este serum de vitamina C también es especialmente beneficioso para las personas fumadoras, ya que contrarresta los daños causados por el humo del cigarrillo y otras agresiones externas.

El portal Antiarrugas 10+ destaca que este serum casero puede ser más efectivo que cualquier otro producto tópico para eliminar arrugas y suavizar las líneas de expresión. Además, protege las células de la oxidación, combate los daños de los rayos UV, hidrata y desinflama la piel, dejándola con un aspecto limpio y fresco.

¿Cómo se hace el serum de vitamina C en casa?

La preparación es muy sencilla y requiere pocos ingredientes. Se debe mezclar una cucharada de agua destilada y media cucharada de polvo de vitamina C en un envase. Después de mezclar bien, se guarda en un lugar oscuro durante al menos una hora para que el polvo se diluya adecuadamente.

A continuación, se agrega una cucharada de glicerina vegetal y se agita nuevamente. El serum se envasa en un gotero de cristal y se guarda en un lugar fresco y sin exposición a la luz.

Es importante recordar que antes de aplicar el serum en el rostro, se debe realizar una prueba en la mano para prevenir posibles reacciones adversas.

La revista Semana recomienda utilizar este producto únicamente por las noches, después de limpiar el rostro y antes de aplicar el humectante. Con suaves masajes ascendentes, se aplican unas gotas de serum en el rostro para obtener sus beneficios rejuvenecedores.

Ahora que conoces cómo hacer un serum casero de vitamina C, no hay excusas para no cuidar y disfrutar de una piel radiante y saludable. Anímate a probar esta sencilla receta y verás los resultados positivos en poco tiempo.