Cruz Verde suspenderá suministro de medicamentos para afiliados de EPS Sanitas

Este 30 de octubre se conoció un comunicado de Cruz Verde en el que anunciaron la suspensión del suministro de medicamentos que están fuera del Plan Básico de Salud (PBS) a los afiliados de la EPS Sanitas.

¿Por qué Cruz Verde no suministrará medicamentos a usuarios de EPS Sanitas?

Desde Cruz Verde argumentaron que la decisión obedece a una importante deuda de la EPS. Detallaron que, desde que entró en vigor la metodología de presupuestos máximos en Colombia, la misma se ha venido acumulando mensualmente y ya alcanza los 400.000 millones de pesos.

Además, que tras más de tres años de negociaciones y diversas solicitudes a la EPS para saldar la deuda, “no ha sido posible su saneamiento”.

“Cruz Verde no ha recibido por parte de dicha EPS un plan de pago, y, a la vez, la aseguradora ha desatendido los acuerdos a los que se había comprometido, situación que hace insostenible el suministro desde las perspectivas financiera, legal y técnica”.

Aseguran que esta situación a desembocado en que deban hacer “enormes esfuerzos” para sostener la continuidad de los servicios. Sin embargo, al no poder asumir los costos para pagar a los proveedores, se han generado “bloqueos en el abastecimiento de productos”.

“En la actualidad Cruz Verde no cuenta con disponibilidad para la dispensación de algunos productos como es el caso de pañales, suplementos nutricionales, medicamentos vitales no disponibles, entre otros insumos No PBS a los afiliados de EPS Sanitas”.

¿Desde cuándo Cruz Verde no suministrará medicamentos a afiliados de EPS Sanitas?

Por lo anterior, Cruz Verde señala estar imposibilitado para continuar suministrando de medicamentos, insumos y tecnologías No PBS de carácter ambulatorio a los afiliados a EPS Sanitas a partir del 15 de noviembre.

“Cruz Verde entiende el impacto social de esta difícil decisión, la cual ha sido tomada después de un riguroso y responsable análisis y por ello, tal como le ha comunicado a dicha entidad, a partir de hoy, pone a disposición de la EPS Sanitas su infraestructura de droguerías y centro de distribución para apoyar en la transición de los productos No PBS, respecto de los cuales los laboratorios actualmente no están realizando el abastecimiento”.