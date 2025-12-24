Transmilenio anuncia cambios en sus rutas zonales para Navidad y fin de año

Durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, el Sistema TransMilenio anunció cambios temporales en la operación de algunos servicios zonales, con el objetivo de ajustar la oferta a la demanda propia de estas fechas. Esta información es clave para usuarios frecuentes y ocasionales que dependen de estos servicios para su movilidad diaria en Bogotá.

Los cambios operativos aplican en días específicos de finales de 2025 e inicios de 2026. En concreto, algunos servicios TransMiZonales no operarán el jueves 25 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, así como los sábados 27 de diciembre de 2025, 3 y 10 de enero de 2026. La medida es temporal y responde a la programación especial del sistema durante las festividades.

¿Cuáles rutas dejarán de operar en Navidad y Año Nuevo?

Para el jueves 25 de diciembre y jueves 1 de enero, los servicios que no tendrán operación son los siguientes.

B916 Balmoral Norte - K916 Fontibón Refugio.

D214 Bachué - A214 Ricaurte.

D206 Bachué - K206 Gobernación.

G532 Metrovivienda - A532 Chapinero Central.

F405 Camelia - A405 San Diego.

G501 Bosa San José - A501 Germania.

19-9 Barrancas Norte.

T48 Nueva Castilla – Puente Aranda

Entre tanto, las rutas que no tendrán operación los sábados 27 de diciembre de 2025, 3 y 10 de enero de 2026 son:

B915 Toberín - A915 Porciúncula.

Según la información oficial, todos los servicios TransMiZonales que no operan durante estas fechas retomarán su operación normal a partir del domingo 11 de enero de 2026. TransMilenio recomienda a los usuarios planear sus desplazamientos con anticipación y consultar los canales oficiales para validar recorridos y opciones disponibles.