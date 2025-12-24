Una Navidad sin hambre: la iniciativa con la que podría alimentarse al 30% de la población colombiana

La inseguridad alimentaria, de acuerdo con un informe publicado en 2025 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), afectó a 14,4 millones de personas en Colombia, que equivale al 27,6 % de la población nacional, durante el 2024.

En Nochebuena, no todas las familias podrán disfrutar de la tradicional cena de fin de año, pero Noticias RCN, la Red de Bancos de Alimentos y la Organización Roa Florhuila (ORF) trabajan en transformar esta realidad, a través de la iniciativa ‘Una Navidad sin Hambre’.

“Un grano de arroz es progreso, una hectárea es desarrollo, una cosecha es confianza”, insistió Jaime Alberto Rojas, gerente general de la ORF en diálogo con José Manuel Acevedo.

Colombia: un país arrocero

De acuerdo con Rojas, en “Colombia se consumen cerca de 53 millones de raciones de 100 gramos por día (…) Estamos comprometidos con esta gran donación, que llega a 16 millones de raciones, el 30 % de lo que puede consumirse en un día”.

800 toneladas de arroz fueron donadas por la Organización Roa Florhuila, de las cuales, 500 se encuentran en tránsito a los principales bancos de alimentos del país. “Hoy ya estamos preparando la logística con el Banco de Alimentos y el arroz ya empezó a llegar a alrededor de 26 centros de logística. Son 800 toneladas de producto”, celebró el presidente de la ORF.

Juan Carlos Buitrago, director de la Red de Bancos de Alimentos celebró que, incluso, la meta de tres millones de kilogramos de alimentos fue duplicada y aún falta arroz por entregar.

150 niños han muerto por desnutrición en el 2025:

Es lamentable, pero las cifras reveladas por el Dane aumentaron en 2025. Al menos 19 millones de colombianos tienen un consumo insuficiente de alimentos y 150 niños han muerto por causas asociadas a la desnutrición. Las causas sobran, pero faltan iniciativas, como las de la ORF, que no solo reparte alimentos:

“Este es un programa de 50 años. Ha sido direccionado y apoyado por nuestro fundador, don Aníbal Roa Villamil. A través de la fundación ‘Como amigos con arroz’, desarrollamos diferentes programas de ocupación productiva, que han impactado las vidas de 5.000 niños, ofrecimos más de 1.750 becas a jóvenes universitarios y hemos llegado a 2.000 profesores, con entrenamiento y capacitación, en nuestro programa de salud mental”.