¡La ciencia lo confirma! Cuáles son los beneficios de tener un gato como mascota

Los gatos son animales domésticos que a menudo acompañan a familias en sus casas. La decisión de adoptarlo, aunque a veces puede ser dudosa, terminará siendo la mejor opción debido a los múltiples beneficios que puede traen el tener a un ‘michi’ en el hogar.

Se ha hablado mucho acerca de las diferencias que existen entre la conducta de un perro y un gato, los dos animales domésticos más comunes. Sin embargo, la independencia de los felinos siempre ha sido un beneficio para quienes quieren tener una mascota, pero no cuentan con demasiado tiempo durante el día.

Los ‘michis’ son una gran compañía para el ser humano

Los gatos no suelen ser tan nobles y cariñosos como los perros, razón por la cual algunas personas deciden optar por no tenerlos en sus casas. No obstante, existen varios beneficios que ofrecen los felinos para aquellos que deciden adoptarlos e integrarlos en sus familias.

Reducción del estrés y la ansiedad

Uno de los beneficios más destacados de tener un gato como mascota es su capacidad para reducir el estrés y la ansiedad. Varios estudios han demostrado que acariciar a un gato puede disminuir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumentar la producción de serotonina, conocida como la hormona de la felicidad. La presencia reconfortante de un gato puede proporcionar consuelo y calma en momentos de tensión.

Mejora del estado de ánimo y la salud mental

Además de reducir el estrés, los gatos también pueden mejorar el estado de ánimo y la salud mental de sus dueños. La interacción con un gato puede estimular la liberación de endorfinas, neurotransmisores que actúan como analgésicos naturales y mejoran el estado de ánimo. Algunos estudios incluso han encontrado que las personas que tienen gatos son menos propensas a sufrir de depresión y soledad.

Beneficios para la salud cardiovascular

Tener un gato también puede ser beneficioso para la salud del corazón. Investigaciones recientes sugieren que los dueños de gatos tienen un menor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, como enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares. Se cree que la interacción con un gato puede reducir la presión arterial y los niveles de colesterol, lo que contribuye a la salud cardiovascular a largo plazo.

Alivio de la soledad y el aislamiento social

Para muchas personas, especialmente aquellas que viven solas o que están lejos de sus seres queridos, un gato puede ser una compañía invaluable. La presencia cariñosa y reconfortante de un felino puede aliviar la sensación de soledad y proporcionar una conexión emocional importante. Esto es especialmente relevante en la actualidad, cuando muchas personas experimentan un aumento en el aislamiento social debido a la pandemia de COVID-19.

Fomento de la actividad física y el juego

A diferencia de la creencia popular de que los gatos son mascotas sedentarias, muchos felinos disfrutan del ejercicio y el juego. Pasar tiempo jugando con un gato no solo es divertido, sino que también puede fomentar la actividad física y ayudar a mantener a sus dueños activos y en forma.

Los beneficios de tener un gato como mascota son abundantes y respaldados por numerosos estudios científicos. Desde la reducción del estrés y la ansiedad hasta la mejora del estado de ánimo y la salud cardiovascular, los felinos pueden tener un impacto positivo significativo en la vida de sus dueños. Así que la próxima vez que acaricies a tu gato, recuerda que no solo estás recibiendo amor y afecto, ¡sino también una dosis de salud y felicidad!