¿Es normal sentir una fosa nasal más congestionada que la otra? Experta responde

De seguro alguna vez se ha sentido congestionado pese a no tener gripa ni sufrir de alergias. Y lo más particular, seguramente, es que se siente una fosa nasal más tapada que la otra. Aunque pueda pensar que necesita una cirugía de nariz o por lo menos una consulta con el especialista, aquí le explicamos a qué se debe este suceso.

¿Es normal tener una fosa más tapada que la otra?

La doctora Adriana Izquierdo, miembro de la Comisión de Rinología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), alergóloga y coordinadora de la Unidad de Olfato en el Consorci Sanitari de Terrasa, revela en una entrevista con el portal especializado Infosalus que es habitual tener un orificio nasal tapado y el otro funcionando, formando parte de un ciclo fisiológico de la nariz.

Este ciclo consiste en que mientras unas células trabajan, otras se encuentran en reposo, alternándose en períodos de tiempo de aproximadamente 3 a 6 horas. La presencia de un resfriado o una inflamación de la mucosa nasal puede hacer que seamos conscientes de este ciclo fisiológico que en condiciones normales pasa desapercibido.

La experta destaca que existen diversos factores que pueden influir en este ciclo, tales como el peso, la altura, el estado de una persona (incluso estar embarazada), si es de día o de noche, e incluso la fase del sueño en la que nos encontremos. Sin embargo, señala que es normal tener un lado de la nariz tapado mientras el otro está libre y que esta situación se va alternando.

¿Esto afecta el sentido del olfato?

En relación al sentido del olfato, la alergóloga afirma que no se ve afectado por el ciclo fisiológico. Sin embargo, en casos de patologías que afectan más a un lado nasal que a otro, como la rinitis alérgica, es posible que el paciente perciba una disminución del olfato si uno de los orificios está taponado. No obstante, esto se debe a la presencia de la patología y no al ciclo fisiológico en sí.

La doctora Izquierdo también aclara que la diferencia de tamaño entre los orificios nasales es más un asunto de simetría y anatomía. Aunque puede haber casos en los que un paciente pueda tener un orificio nasal ligeramente más grande que el otro, esto está dentro de la normalidad y no implica una mejor o peor respiración. El tamaño de la nariz no determina la calidad de la respiración, ya que esta depende de las estructuras internas, como los cornetes.

En resumen, tener un orificio nasal siempre tapado y el otro funcionando forma parte de un ciclo fisiológico de la nariz. Factores como el estado de una persona y las condiciones ambientales pueden influir en este ciclo, pero es una situación normal. Además, la diferencia de tamaño entre los orificios nasales está más relacionada con la simetría y la anatomía, y no afecta la calidad de la respiración.