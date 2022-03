Minsalud evaluará efectividad de píldora anticovid en las personas vacunadas

Tras dos años desde el inicio de la pandemia del covid-19, se han desarrollado varias vacunas, y ahora, medicamentos para combatir el virus. El Ministerio de Salud advirtió que está evaluando tanto el costo como la efectividad de la pastilla Molnupiravir, el medicamento recientemente autorizado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), para el tratamiento de pacientes con covid-19 positivo. Indican que hay varios factores a tener en cuenta antes de adquirir el medicamento.

El director de Medicamentos del Ministerio de Salud, Leonardo Arregocés, señaló que está trabajando con la compañía farmacéutica Merck, en la viabilidad de incluir el fármaco dentro de los tratamientos covid-19 implementados por el sistema de salud.

"No sabemos la efectividad del medicamento, pues el desempeño en la vida real suele ser más bajo que en los estudios controlados. Por ejemplo, tres dosis de la vacuna contra el Covid-19 tienen una efectividad de prevenir la enfermedad grave por encima del 80% u 85%, que es casi 3 veces más de lo que logra este medicamento. Este medicamento no remplaza la vacunación", explicó Arregocés.

Desde el Ministerio de Salud también señalan que "no sabemos cómo se comporta el medicamento en personas que ya están vacunadas. No sabemos si esa protección de tan sólo el 30% frente a hospitalización o muerte se mantiene o por el contrario se reduce aún más el efecto con la vacunación".

Por esto, el Invima aprobó el uso solo para personas que no hayan sido vacunadas, que no hayan tenido covid-19 en el pasado y que tengan por lo menos un factor de riesgo de enfermedad severa.

¿Quiénes podrán acceder a la píldora anticovid?

Sin embargo, es importante resaltar que no todos podrán adquirir la píldora, es decir, será únicamente para mayores de 18 años, personas no vacunadas que no hayan tenido la enfermedad, quienes tengan síntomas leves y lo más importante, tener una autorización médica.

Por su parte, el Ministerio de Salud todavía se encuentra en fase de negociación y aún no estará incluida en el sistema de salud, por ese motivo, solo estará disponible en el sector privado.

¿Cuánto costará la píldora contra el covid en Colombia?

Inicialmente serán 5.040 unidades disponibles y la función de la pastilla es la misma que la de la vacuna, disminuir el riesgo de hospitalización y muerte, pero hay un dato diferenciador: son cuatro capsulas que tendrían un valor de aproximadamente 1.112.000 pesos, mientras que la vacuna es gratuita.