¿Costosa? Este será el precio de venta de la píldora anticovid en Colombia

Cada vez son más los tratamientos para combatir el covid-19, desde este 11 de marzo iniciará la comercialización de la píldora de Merck en las principales farmacias de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Santa Marta, Montería, y Pereira.

¿Quiénes podrán acceder a la píldora anticovid?

Sin embargo, es importante resaltar que no todos podrán adquirir la píldora, es decir, será únicamente para mayores de 18 años, personas no vacunadas que no hayan tenido la enfermedad, quienes tengan síntomas leves y lo más importante, tener una autorización médica.

Por su parte, el Ministerio de Salud todavía se encuentra en fase de negociación y aún no estará incluida en el sistema de salud, por ese motivo, solo estará disponible en el sector privado.

¿Cuánto costará la píldora contra el covid en Colombia?

Inicialmente serán 5.040 unidades disponibles y la función de la pastilla es la misma que la de la vacuna, disminuir el riesgo de hospitalización y muerte, pero hay un dato diferenciador: son cuatro capsulas que tendrían un valor de aproximadamente 1.112.000 pesos, mientras que la vacuna es gratuita.

¿Cómo se distribuirán las dosis de la píldora anticovid?

La dosis recomendada son cuatro cápsulas cada 12 horas por cinco días, el medicamento no es apto para mujeres embarazadas y menores de 18 años, no obstante, es importante que un profesional de la salud le de las indicaciones correspondientes.

¿La píldora anticovid reemplaza la vacuna?

Las autoridades no recomiendan la píldora como un sustituta de la vacunación, pues se considera únicamente como un tratamiento útil para disminuir el riesgo de muerte en pacientes propensos a agravarse por covid-19.