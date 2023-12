Gobierno Nacional aún no ha fijado el incremento de la UPC: Gestarsalud alerta a EPS

Hay alerta con algunas EPS y entidades de salud porque el Gobierno Nacional aún no ha fijado el valor del incremento de la UPC.

Carmen Eugenia Dávila, directora ejecutiva de Gestarsalud, gremio que reúne las EPS del régimen subsidiado, habló del panorama en este momento, donde a menos de una semana de que se acabe el año no se ha recibido una respuesta sobre los recursos de 2024 para estas entidades.

De acuerdo con Dávila, el plazo máximo para que el Gobierno Nacional establezca este valor es hasta el 31 de diciembre. En Noticias RCN explicó qué pasaría si llega esta fecha y no se fijan estos recursos.

¿Gestarsalud sabe cómo serán los aumentos para la atención de pacientes?

C.D.: Nosotros todavía no tenemos la información sobre estos incrementos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la asignación de los recursos para atender las prestaciones o los servicios que no hacen parte del Plan Obligatorio de Salud, del plan de beneficios y que se pagan con recursos de presupuestos máximos.

Todavía no tenemos ninguna información.

¿Gobierno debe presupuestos máximos de noviembre y diciembre?

C.D.: Nos deben a las EPS agremiadas de Gestarsalud los presupuestos máximos y los ajustes correspondientes al año 2022.

Algunos rezagos de años anteriores y los correspondiente a noviembre y diciembre no se asignó y por lo tanto no se ha girado ningún recurso de esas prestaciones para las personas con enfermedades huérfanas o de alto costo.

Panorama de la salud para los pacientes en 2024

C.D.: Las EPS agremiadas están haciendo lo posible para no interrumpir los tratamientos en los pacientes, pero naturalmente las organizaciones entran en situación crítica en materia financiera.

El llamado que hemos hecho al Gobierno Nacional es que podamos tener un incremento que cubra las necesidades de la población y que esos recursos para las prestaciones que no se financian con los recursos de las UPC que son tratamientos para enfermedades huérfanas y de alto costo que le corresponden a la nación, se financien suficientemente y desde el inicio de la vigencia para que no haya ningún riesgo de interrupción de tratamientos.

¿Qué pasa si no se define la situación de Gestarsalud al 31 de diciembre?

C.D.: No hay una fecha, pero lógicamente tendría que definirse antes del 31 de diciembre. Si no se define, que sería una situación inédita en los últimos años. Desde que tenemos este sistema general de seguridad social en salud, no ha existido un año en el que el Gobierno Nacional no tome esta decisión a tiempo.

Lo que dice la ley es que si no se toma incrementa en función del IPC causado. Esta situación sería perjudicial para el equilibrio del sistema, por cuanto se espera un crecimiento real que cubra la demanda de frecuencia de servicios y los costos de los mismos.

Esperamos que lo estudios se hagan, que se presenten y que se discutan por parte del Gobierno Nacional y se defina un crecimiento real por cuanto las estimaciones son permiten concluir que habrá equilibrio con ese ajuste automático que se haría en el evento de no presentarse estos estudios.