Hablemos de salud mental: ¿Por qué es importante el Día Mundial para la Prevención del Suicidio?

Noticias RCN habló con Mariana Medina, psicóloga con énfasis en clínica y de la salud, magíster en salud pública con énfasis en salud global. Medina ha trabajado en torno a la prevención del suicidio, acompañando a personas que con ideaciones suicidas, sobre todo adolescentes y jóvenes adultos.



¿Por qué es importante el Día Mundial para la Prevención y Atención al Suicidio?



Este día, así como todos los días que se están generando conversaciones en torno a la salud mental, es importante porque nos permite reconocer qué es el suicidio, hablar de él en espacio seguros, visibiliza esta problemática y reduce el estigma a nivel mundial para que las personas que están pasando por esta situación o que tienen familiares que han pasado por esta situación puedan alzar su voz. También para que sepan qué hacer. Es importante que el suicidio, o todo el espectro suicida, salga del ámbito clínico como del consultorio clínico y que se vuelva un tema de interés general en el que todos y todas podamos estar involucrados para saber qué hacer en caso de que una persona que conozcamos presente alguna de las fases del espectro suicida.



A pesar de los esfuerzos por visibilizar esta problemática las cifras no bajan. Por el contrario, tras la pandemia, los casos han aumentado. El lema de este año del Día Mundial para Prevención del Suicidio es “crear esperanza a través de la acción”, ¿Qué significa esto en la práctica en la práctica?



Dentro de la prevención al suicidio se habla mucho de la esperanza porque uno de los factores que atraviesan las personas que empiezan a tener vulnerabilidad frente al suicidio es la desesperanza. Específicamente a través de la acción significa que entre más se hable de este tema y se conozcan las rutas específicas que cada uno de nosotros puede ejercer dentro de una crisis de suicidio o con una persona que está sufriendo, podemos reducir la la predisposición a que esta persona se vaya a suicidar. Entonces, por ejemplo, la OPS y la OMS están generando rutas específicas y cursos para que todos nos capacitemos en primeros auxilios psicológicos y políticas en salud mental a nivel global. Para que todos los gobiernos tengan su propia política en salud mental, dependiendo del contexto de cada una de los países y a nivel local. Es necesario educar a todos los sectores de la población. Por ejemplo, todo el personal en salud. Adicionalmente, todos nosotros como ciudadanos debemos saber a qué distancias acudir cuando esto ocurre.



Hablemos sobre la importancia de la prevención. ¿Cómo se debe acompañar a personas que buscan ayuda y que no necesariamente están en una etapa avanzada en la que se necesite activar una ruta inmediata?



La prevención nos permite identificar las señales cuando una persona está en posible riesgo. Podemos identificar incluso antes de que se empiecen a presentar diferentes señales. La idea de la prevención en estos casos no sólo es en la crisis, ya cuando la persona está detonada con emociones intensas, sino que podamos abordarla desde un inicio. Depende de la situación que esté teniendo la persona. Por ejemplo, algo que sirve mucho, es que si uno ve que la persona se está aislando, que ya no hace las cosas que antes le producían placer o bienestar, pues nosotros como red de apoyo podemos ser los impulsores para decir “ven, te acompaño” o “vamos a hacer lo que a ti te gustaba antes”... dependiendo de lo que le guste la persona podemos acompañar presencialmente.



Si la persona requiere, por ejemplo, un acompañamiento en salud mental podemos apoyar no solamente a nivel económico, sino en la compañía a la cita. “Te acompaño, me quedo afuera y después nos comemos algo que te guste”. Es importante que la persona no se sienta tan sola durante el proceso y para eso escuchar es clave. Si su necesidad es otra, podemos hacer una lista de los proveedores de salud mental o si tiene que ver con asuntos legales porque esa persona está pasando por una situación de abuso o violencia que genera ideaciones suicidas, la idea es buscar acompañamiento prioritario.



Otra situación lamentable es el aumento de suicidios en niños y adolescentes. En muchos casos tiene relación con el matoneo y las prácticas negativas en entornos escolares, en ambientes hostiles o incluso al interior de sus propias familias, ¿qué sucede con este tipo de casos y cómo se pueden intervenir?



La población juvenil está expuesta a mucha vulnerabilidad porque a esas edades suceden varios cosas. Por ejemplo, el cuerpo empieza a cambiar, la regulación emocional es fluctuante y ante situaciones que generan impacto emocional, a veces no sabemos cómo intervenir. Aunque el matoneo siempre ha existido, los adultos no siempre le damos la importancia que tiene que tener entonces eso hace que cuando los niños acuden a nosotros y no les damos importancia, pues se genere desesperanza y esa noción de que esa situación no va a terminar. Entre más se prolongue, el niño o adolescente va a empezar a buscar otras alternativas para disminuir su sufrimiento como lo es, desafortunadamente, el suicidio. Entonces lo que tenemos que hacer es abordar la situación de matoneo desde una instancia más temprana. Si somos papás, mamás o acudientes del menor, pues que realmente debemos acudir a instancias más elevadas. Si vemos que el colegio no hace nada, acudir a instancias legales que puedan generar protección del menor. Y lo más importante de todo es que el niño, niña o adolescente reciba acompañamiento psicológico, que se sienta apoyado y escuchado. Que no sea un problema invisibilizado porque esto puede aumentar el riesgo.



Mariana, ¿qué pasa con los casos que tienen que ver con una persona que ya tomó la decisión de acabar con su vida? Me refiero a intervenciones de cuestión de minutos, horas o días ¿Cómo intervenir en estos casos y a qué rutas pueden acudir las personas que quieran atender este tipo de casos tan urgentes?



En los casos más urgentes la activación de ruta tiene dos instancias. Una es la línea 123 a nivel nacional, en la que envían una ambulancia. Uno tiene que ser muy específico sobre qué es lo que está pasando en la urgencia para que el equipo de la línea de emergencia determine si es un caso de riesgo inminente o no. La otra opción es acudir a servicios de urgencias con la persona en crisis.Es fundamental que la persona en crisis no se quede sola. Allí tienen que atender casos de intento de suicidio, como urgencias de autolesiones. Esas son las rutas para casos más inminentes.



Si ya es un caso que se puede abordar desde consulta externa, el profesional de psicología de la EPS puede generar una ruta de atención. Por ejemplo, los consultorios clínicos de las universidades o los consultorios privados también son otra opción. Ahora hay un despliegue mayor de estos profesionales y el acceso que se necesita tener para que todo el mundo tenga cobertura. Pero en los casos inminentes siempre acudir al servicio de urgencias o al 123.



Finalmente, en términos de salud pública, ¿qué valoración se puede hacer de Colombia para prevenir y atender el suicidio? ¿Qué inversiones hacen falta también para concientizar a la población?



Los protocolos en salud mental se han robustecido. Sin embargo, a nivel gubernamental, todavía falta una implementación más adecuada. Digamos que están en el papel, pero lo que se necesita es que se apliquen. Eso involucra muchos más actores sociales y inversión de recursos para que se mantengan programas a largo plazo. A veces se crea una iniciativa con fecha de inicio y una fecha de fin.

También es necesaria una intervención de prevención a nivel contextual, por ejemplo en Colombia hay conflicto armado y esto genera una tasa de vulnerabilidad muchísimo más alta, que de pronto en otros países donde no tienen esa problemática. Eso enfoque permitiría que podamos identificar cuáles son las causas específicas de nuestro país y que al reducir esas causas o al reducir el impacto que generan, también se reduzca el tema del suicidio.