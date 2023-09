Hackeo a EPS dejó graves afectaciones a pacientes en Yopal

Recientemente, un ciberataque a la EPS Capresoca causó graves daños, y este terminó afectando a la población de Yopal. Debido a este hackeo, muchos pacientes se quedaron sin poder realizarse importantes procedimientos médicos, así como sin poder reclamar sus medicamentos. La situación afectó a personas que tuvieron que desplazarse largas distancias y cuyo viaje terminó siendo en vano.

Este fue el caso de Omar Bohórquez, un hombre que viajó cinco horas hasta Yopal en busca de un tanque de oxígeno para su madre. Debido a los problemas que sufrió la plataforma de la EPS debido al hackeo, tuvo que regresar a su hogar con las manos vacías, y sin saber cuándo podrá reclamar el elemento vital para la salud de su mamá.

"La angustia de nosotros como familia, como hijo, es justamente que mi mamá depende de ese oxígeno, y si le está faltando el oxígeno, pues realmente está poniendo en riesgo la vida de mi mamá", sostuvo.

En una situación muy similar se encontró el taxista William Aldana, quien necesita con urgencia una cirugía oftalmológica para poder volver a su trabajo en la capital del departamento de Casanare.

"La cita que yo necesito es para oftalmología por un tema de cataratas. Vengo a Capresoca, me dan la cita, pero voy a Optisalud y allá no me dan la cita, que no hay agendamiento. Es urgente porque no veo prácticamente por el ojo izquierdo y yo soy conductor de servicio público y ese es mi sustento. Prácticamente estoy aguantando hambre ya", señaló.

Grave situación en Casanare

La situación en Yopal y en el departamento de Casanare se torna muy complicada, pues son cientos de habitantes quienes llegan a diario a las sedes de la EPS en busca de medicamentos y exámenes.

"Esperar un poco de paciencia, unos dos tres días esperando que haya solución. Cuando ya nos informaron que no había ninguna solución por parte del Ministerio, hemos estado implementando nuevas estrategias para mirar como solventar todos los procedimientos", sostuvo Juan Carlos Mendoza, subdirector de Capresoca.