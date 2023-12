¿La cúrcuma previene la diabetes? Esto dicen los estudios científicos

Según estudios recientes, la cúrcuma, una especia ampliamente valorada por sus beneficios antioxidantes, antiinflamatorios y antimicrobianos, también podría tener un impacto positivo en la prevención de la diabetes.

Esta especia ha ganado popularidad en los últimos años debido a numerosas investigaciones que han demostrado que su consumo puede promover el control de los niveles de glucosa en sangre y prevenir complicaciones relacionadas con la diabetes. La razón detrás de estos beneficios se encuentra en su compuesto activo, la curcumina.

¿Por qué es importante la cúrcuma para la salud?

La curcumina, principal componente de la cúrcuma, ha demostrado tener la capacidad de reducir la resistencia a la insulina, mejorando así la salud metabólica del organismo. Además, esta sustancia combate la inflamación, el estrés oxidativo y otros factores que pueden afectar a las personas propensas a desarrollar diabetes.

El síndrome metabólico, caracterizado por la presencia de distintos procesos químicos alterados como la resistencia a la insulina, la glucosa elevada, los trastornos lipídicos y la obesidad, puede ser combatido gracias a las propiedades de la cúrcuma.

Estudio recomendó la cúrcuma para la prevención de la diabetes

De acuerdo con una investigación compartida en el International Journal of Endocrinology and Metabolism, la curcumina también posee efectos antihiperglucémicos y sensibilizadores de la insulina, lo que contribuye a reducir la resistencia a esta hormona y las complicaciones asociadas. Además de su papel en la prevención de la diabetes, la cúrcuma también puede resultar beneficiosa para aquellas personas que ya padecen esta enfermedad. Sus propiedades pueden ayudar a minimizar complicaciones como el hígado graso no alcohólico, la neuropatía diabética y la nefropatía, entre otros.

En conclusión, la cúrcuma se posiciona como una especia con potencial para prevenir y controlar la diabetes, gracias a los efectos positivos de su compuesto activo, la curcumina. Aunque se necesitan más estudios para conocer a fondo sus mecanismos de acción, su inclusión en la dieta puede ser beneficioso para la salud metabólica y la prevención de complicaciones relacionadas con la diabetes.