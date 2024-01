Estos son los alimentos recomendados para combatir la gripa y evitar los fuertes síntomas

En medio de la temporada de resfriados y gripas, resulta fundamental contar con una buena alimentación que fortalezca nuestro sistema inmunitario y ayude a aliviar los síntomas de estas enfermedades. Si bien no existen alimentos preventivos, sí existen nutrientes presentes en ciertos alimentos que pueden ser de gran ayuda en el proceso de recuperación. Además, surgen mitos y creencias sobre la alimentación durante el resfriado que es importante desentrañar.

Vitaminas potentes para aliviar la gripa

Uno de los mitos más comunes es el que rodea la vitamina C. Si bien este nutriente no cura la gripa, sí puede aliviar los síntomas y fortalecer el buen funcionamiento de nuestras células defensivas. Los cítricos, como el limón, el pomelo, la naranja y las mandarinas, son una excelente fuente de vitamina C y se utilizan en formatos farmacéuticos como aliados en los medicamentos antigripales.

Además, el consumo regular de limón puede ayudar a prevenir la gripa y, en caso de contagio, disminuir la intensidad de los síntomas. Se recomienda agregar limón a los líquidos que se ingieren, ya sean aguas saborizadas o té caliente. También es beneficioso incorporar limón a las ensaladas como aliño. Si durante el año no se dispone de limón, se pueden obtener igualmente fuentes de vitamina C en otros cítricos, hojas verdes, kiwi, rabanitos o brócoli.

Otra opción efectiva para combatir el resfriado es el consumo de cebolla y ajo. Estos dos ingredientes, a pesar de su efecto en el aliento, poseen propiedades antivirales y antibacterianas. Los flavonoides presentes en las cebollas trabajan en conjunto con la vitamina C para combatir las bacterias que atacan durante el invierno. Además, los compuestos azufrados de la cebolla ayudan a descongestionar las vías aéreas y a calmar la tos.

Alimentos recomendados para combatir la gripa

En cuanto al ajo, su componente activo, la alicina, otorga propiedades antivirales, antibióticas y fitonutrientes que resultan útiles en caso de gripas y resfriados. Asimismo, la miel ha sido tradicionalmente utilizada para aliviar el dolor de garganta y calmar la tos, actuando como un expectorante natural para eliminar las flemas. La asociación de miel y limón en un té puede ser un bálsamo antigripal efectivo.

Es importante destacar que la automedicación en casos de resfriados y gripas puede generar problemas graves. La utilización de antibióticos no es recomendada, ya que estos medicamentos no combaten los virus y pueden generar resistencia y efectos secundarios indeseados. En cambio, el uso de canela, pimienta y jengibre puede elevar la temperatura corporal, facilitar la sudoración y expectoración, y ser ideal para eliminar bacterias.

El jengibre, en particular, ayuda a deshacer las flemas, limpiar los bronquios y aliviar los síntomas de congestión gracias a sus propiedades analgésicas, antipiréticas y antibacterianas. Estudios científicos han demostrado que el jengibre tiene un efecto antibacteriano superior al de algunos antibióticos en el tratamiento de la faringitis.

En cuanto a la hidratación, beber líquidos en abundancia es fundamental para eliminar el moco y mantener hidratadas las mucosas. Las bebidas calientes como sopas y tés calman la tos y alivian la irritación de la garganta, a diferencia de los alimentos fríos que pueden generar una sensación fresca momentánea pero no brindan alivio duradero.

Durante los días de mayor intensidad del resfriado, es común perder el apetito. En esta etapa, es importante priorizar líquidos como agua, sopas, caldos y tés, así como también preparaciones de fácil deglución, evitando alimentos que puedan irritar la garganta.

En conclusión, una alimentación variada y saludable, que incorpore alimentos ricos en vitamina C, como los cítricos, cebolla, ajo, miel, canela, pimienta y jengibre, puede fortalecer el sistema inmunitario y ayudar a aliviar los síntomas del resfriado. No obstante, es fundamental recordar que la alimentación no cura la gripa, sino que contribuye a una pronta recuperación.

