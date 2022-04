¡Sin tabúes! Los beneficios de la masturbación femenina para una vida sexual plena

La masturbación siempre ha sido vista como un tabú, con mayor fuerza esta teoría recae sobre las mujeres que practican esta forma de autosatisfacción. Sin embargo, no es un secreto que este método de exploración corporal termina siendo una fuente de salud mental y emocional.

El proceso de masturbación que se define como la estimulación de los órganos sexuales que libera una serie de hormonas conocidas como ‘de la felicidad’ que pueden lograr alcanzar un potente clímax. Ese momento orgásmico viene acompañado de endorfinas, serotonina y oxitocina.

Principalmente los beneficios de esta práctica se centran en la posibilidad de explorar y conocer cuáles son las zonas erógenas del cuerpo, y a su vez, la forma adecuada de estimularlas.

También destaca la seguridad, el autoestima y el empoderamiento, todo esto radica en la independencia del placer. Cuando una mujer no necesita de otra persona para llegar al clímax, alcanza estos tres términos.

Para el sexólogo Ezequiel López Peralta, la masturbación femenina también mejora algunas condiciones de salud:

Previene algunos problemas con la insatisfacción sexual, por ejemplo, una mujer que no ha explorado su cuerpo, que no sabe cuáles son los medios, los estímulos y la forma para llegar a un orgasmo, difícilmente se puede lograr en pareja, no es imposible, pero es más difícil que si se ha hecho el proceso de reconocimiento.