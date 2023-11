Sin acuerdo terminó reunión entre Sanitas y Cruz Verde en la Procuraduría

Este miércoles representantes de Sanitas y Cruz Verde se reunieron en la Procuraduría con el fin de encontrar una solución a la crisis que podría dejar a 33.000 usuarios de la EPS sin medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), sin embargo no hubo acuerdo.

En la mesa técnica realizada se encontraron varias diferencias de fondo, entre ellas, los pagos registrados por el Ministerio de Salud a las EPS que no concuerdan.

“Yo tengo la idea de que se sabe que los cálculos que se están tomando para establecer el valor mensual de las no PBS no es correcto y que sí hay una diferencia que tienen que analizar. Hay que buscar los puntos de encuentro, el ministerio determina, valida y da la autorización, la Adres solo paga por eso la Adres dice que no debe nada”, dijo Margarita Cabello, procuradora general de la Nación.

El presidente de Sanitas, Juan Pablo Rueda, resaltó el espacio en el ministerio público. “Creo que el solo hecho de plantear una mesa donde podamos discutir también con el ministerio esta situación sería un avance muy grande”.

De los 5.8 millones de usuarios que tiene en este momento Sanitas, 33.000 se varían afectados en caso de que no se logre un acuerdo.

La Procuraduría indicó que convocará al Ministerio de Salud a una mesa técnica junto a representantes de la EPS Sanitas para aclarar las cifras, compromisos financieros y fechas de giros de los recursos.