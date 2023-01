Ministra Carolina Corcho habló sobre las especulaciones de la reforma de salud

Sigue la incertidumbre en el país por la reforma a la Salud que propone la ministra Carolina Corcho, pero que aún no ha sido compartida. El documento que debe presentarse ante el Congreso de la República sigue siendo un misterio para muchos e incluso, ya ha generado descontento en algunos personajes políticos del país.

Lo que se especula es que la propuesta pretendería transformar completamente el sistema de salud actual, una idea que no ha sido bien recibida por muchas personas, entre ellas, el presidente del Senado, Roy Barreras.

El congresista, en las recientes horas, publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, en el que argumenta que lo correcto sería “construir sobre lo construido y no acabar con 30 años de experiencia en sistemas de información, auditoria, sistemas de calidad y administración de las redes de prestación. Las EPS deben transformarse. El sistema de aseguramiento funciona y es mixto público-privado”.

En contexto: Borrador de reforma a la salud propone acabar con las EPS y planes complementarios

Por su parte, la jefe de la cartera de Salud, Carolina Corcho, aseguró que la reforma “ha sido altamente socializado y que por eso tiene opositores” y en diálogo con W Radio, se refirió al actual sistema de salud.

Inicialmente, la jefe de cartera explicó que el proyecto de ley lleva varios años de discusión. Esto desde el gobierno de Juan Manuel Santos.

“Esto se maduró mucho más en el año 2021, cuando las organizaciones médicas y otras organizaciones de la sociedad civil, citamos a una cumbre social y política que tuvo la participación de 1.400 delegados de todo el país, donde se dio a conocer un borrador de articulado que el país conoce en este momento y se discutió, se nutrió y se hizo un foro en ese momento con todos los candidatos presidenciales que fueron invitados, entre ellos Gustavo Petro”, señaló Corcho.

La ministra aseguró que una vez se le presentó el proyecto a Gustavo Petro siendo aún candidato a la presidencia, él se mostró interesado en la propuesta y por eso, siguieron discutiendo el tema. Adicionalmente, explicó que se publicó un libro llamado Agenda de Transición Democrática: otra Colombia es Posible, y que este escrito, que contiene la reforma a la salud, se lo regaló ella misma al hoy presidente del Senado, Roy Barreras.

“Este libro tiene un capítulo donde contiene la reforma a la salud, los elementos centrales. Este libro se lo regalé yo al presidente del Congreso, Roy Barreras (…) es importante señalar que ese proyecto de ley que se estaba trabajando con las organizaciones de la sociedad civil y que todavía no es oficial, se filtró en septiembre del 2022, se dio a conocer al país y yo me he reunido inclusive con los presidentes de las EPS y les he dicho que ese documento que se filtró constituye al 70% porque se tiene que terminar. El Gobierno en este momento tiene en sus manos ya el proyecto de ley de manera oficial que fue entregado la primera semana de enero al presidente”, explicó.

Vea también: Ministra de Salud llama a la tranquilidad respecto a especulaciones de la reforma

¿Qué se va a mantener en la nueva reforma a la salud?

C.C: Nosotros tenemos que construir sobre lo construido. En ningún momento la reforma a la salud pretende empezar de cero un sistema de salud y construir sobre lo construido significa que en ningún momento se va a acabar el aseguramiento social en salud, que fue un logro importantísimo de la ley 100. Otro asunto importante de este sistema de salud es que tiene un bajo gasto de bolsillo (…) tiene una amplia cobertura de tratamientos, tecnologías, medicamentos y eso se tiene que mantener.

Entretanto, la ministra detalló que el proyecto de ley no pudo socializarse durante el segundo semestre de 2022, porque el Gobierno tenía como prioridad establecer primero lo que sucedería con la reforma tributaria, el Ministerio de la Igualdad, entre otros temas que sí estaban incluidos en la agenda legislativa. Por tanto, la propuesta de la reforma a la salud quedó aplazada para este primer semestre de 2023.

Corcho señaló que “en ningún momento hemos dicho que el sistema de salud va a ser manejado por gobernadores y alcaldes. Nunca el Gobierno ha planteado eso. Yo tuve debates de control político en la plenaria del Congreso por este proyecto y por eso hago un llamado a que estemos tranquilos. Nosotros lo que queremos es mejorar”.