¿Cómo combatir la resaca de manera efectiva?: estas son las recomendaciones infalibles

Si ha tenido una noche de excesos con alcohol y se encuentra lidiando con una resaca que no sabe cómo superar, no se preocupes. Aquí le presentamos algunos consejos que lo ayudarán a aliviar el malestar, el dolor de cabeza y el mal humor. Existen algunas recetas caseras tradicionales que, aunque se han utilizado durante años con buena intención, en realidad empeoran la situación, como comer alimentos grasos para aliviar la resaca, lo cual solo sobrecarga aún más el hígado.

Aliados para evitar los malestares de la resaca

El agua se convierte en la gran aliada. Beber alcohol deshidrata el cuerpo, por lo que al día siguiente necesitas rehidratarte. Bebe agua tan pronto como te levantes y continúa haciéndolo a lo largo del día. Además del agua, las infusiones sin azúcar también son buenas opciones si le resultan más reconfortantes al estar calientes. Del mismo modo, las bebidas isotónicas también pueden ser útiles, ya que ayudan a reponer los minerales perdidos y a equilibrar el cuerpo.

El descanso es el mejor aliado para la resaca. Si al despertar siente que le duele la cabeza, es recomendable volver a dormir. El descanso adecuado ayuda a que los músculos se recuperen, mejora el estado de ánimo y la apariencia física, además de prevenir enfermedades.

Una dosis extra de vitamina C acelerará la recuperación de la resaca. La vitamina C posee propiedades antioxidantes que combaten los radicales libres que se liberan durante la desintoxicación del cuerpo. Además, ayuda al hígado a metabolizar el alcohol de manera más eficiente. Por lo tanto, consume naranjas, kiwis y frutos del bosque para aumentar tu ingesta de vitamina C.

La vitamina B12 también es importante. Esta vitamina ayuda al cuerpo a eliminar más rápidamente el alcohol a través de la orina. Incluya en el menú alimentos como huevos, lácteos, carne o pescado, ya que son ricos en vitamina B12 y le ayudarán a superar los efectos de "al día siguiente".

Evite los alimentos poco saludables. Después de una noche de excesos, solemos tener antojos de comida rápida y alimentos poco saludables. Intente resistir la tentación y opta por un menú más equilibrado que incluya verduras, huevos, lácteos, pasta y frutas. Estos alimentos te darán vitaminas y minerales que ayudarán en tu recuperación.

Recomendaciones para combatir la resaca

También es importante realizar ejercicio moderado. Según los expertos, no es recomendado realizar un entrenamiento intenso después de una noche de fiesta, pero sí moverse y salir de casa. Esto ayudará a mejorar el estado de ánimo y activar el metabolismo. Por otro lado, si no quiere salir, realice ejercicios de yoga, pilates o estiramientos en casa.

Una ducha de agua templada puede aliviar la resaca, ya que sentirá una sensación de frescura y limpieza, y el vapor liberado durante la ducha ayudará a calmar el dolor de cabeza.

Evite el café. Esta bebida es diurética y solo lo deshidratará aún más. Además, estimula el estómago, lo que puede empeorar la sensación de malestar. Si desea una bebida caliente, opte por el té o un caldo de verduras. Finalmente, si ninguna de las sugerencias anteriores funciona, puede recurrir al ibuprofeno para aliviar el dolor de cabeza. Evite el consumo de paracetamol, ya que sobrecargará aún más el hígado, que ya está trabajando arduamente para eliminar las toxinas del alcohol de tu cuerpo.

Le puede interesar: Estos son los alimentos que debe consumir para evitar las canas prematuras, según experta en salud capilar