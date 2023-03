¿Qué está pasando en el país con la crisis de desabastecimiento de medicamentos?

El tema de desabastecimiento de medicamentos en el país sigue. La polémica no cesa por las recientes declaraciones que dio Francisco Rossi, director del Invima quien insiste en que más que desabastecimiento hay escasez, ante esto, el gremio de las EPS reaccionó de forma tajante.

"Explíquenle ustedes a los ciudadanos que están cotizando que las EPS prefieren no comprar porque no saben si el negocio va a continuar", Francisco Rossi, director del Invima.

Estas son las declaraciones de la discordia que elevaron una vez más la polémica entre el gremio de las EPS y el Gobierno por el desabastecimiento de medicamentos en el país. El director del Invima aseguró que es una afirmación muy grave que las EPS no quieran comprar medicamentos por temor a ser liquidadas con la reforma a la salud.

“¿Ahí es culpa del Ministerio de Salud? o es una decisión de quienes están recibiendo los recursos y tienen unas obligaciones que cumplir, pero resuelven no cumplirlas porque quieren asegurar su futuro comercial”, precisó Rossi.

Acemi, gremio que reúne a la mayoría de estas entidades, rechazó tajantemente lo que llamó acusaciones sin fundamentos por parte del director.

“Las opiniones sin fundamento del director del Invima, le hacen daño al Sistema de Salud y no aportan ninguna evidencia técnica para explicar el fenómeno que hoy vive el sistema. Es hora de ofrecer soluciones y no desviar la atención del país en acusaciones infundadas que en nada aportan a los colombianos y que hoy no cuentan con los volúmenes de medicamentos necesarios para enfrentar su condición de salud”, se lee en el comunicado.

Y es que de acuerdo al Gobierno la lista de medicamentos en desabastecimiento llega a 169, mientras que según el registro de Acemi, son más de 1.200 los principios activos que presentan novedades de desabastecimiento.

La Defensoría del Pueblo aseguró que también ha venido advirtiendo esta problemática desde el año pasado.“La escasez de al menos 1.200 principios activos pone en altísimo riesgo la continuidad de tratamiento y con ello el derecho de la salud y la vida en especial de pacientes con enfermedades crónicas, graves o huérfanas”, puntualizó Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo.

¿Cuál es el panorama en las farmacias?

Noticias RCN hizo un recorrido por las farmacias y droguerías de las regiones para verificar cómo está el panorama y esto fue lo que dijeron droguistas y auxiliares de estos lugares. “Hay productos que son especializados y son agotados. Por ejemplo para la presión, el azúcar”, dijo Rodrigo González, farmacéutico.

“Siguen agotados los productos controlados como amlodipino, nifedipino. Sigue ausente línea de niños como dolex, Advil children.”, señaló Yuli Arrieta, farmaceuta.

La preocupación de escases de medicamentos será clave en el encuentro de gobernadores de la Federación Nacional de Departamentos que se realizará en el Quindío el 16 y 17 marzo. “La voz de las regiones se levanta a través de la Federación, de ahí se recogen ideas y preocupaciones que tenemos en el país frente al tema de desabastecimiento de medicamentos, reforma a la salud. Nos reuniremos en un encuentro importante con gobernadores donde sacaremos un comunicado al respecto”, dijo Roberto Jaramillo, gobernador del Quindío.

Desabastecimiento en el Valle del Cauca

Según la defensoría del paciente hay más de 600 quejas durante el año por pacientes que no han recibido medicamentos para tratar enfermedades como diabetes, cáncer, etc. Dicen que llevan más de seis meses los usuarios sin recibir los fármacos.

