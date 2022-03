Apple estaría planeando ofrecer los iPhone con una suscripción mensual

¿Te imaginas tener un iPhone, sin tener que comprarlo, sino pagando una mensualidad como lo haces con HBO Max o YouTube Premium? Pues Apple estaría pensando en tener un plan de suscripción mensual para que los usuarios adquieran un teléfono, según informa Bloomberg.

Y sí, así como funciona Netflix o Spotify, las personas pagarían una mensualidad para ‘alquilar’ el dispositivo o incluso otro tipo de hardware de la compañía, como podrían ser tablets, Macs y demás.

“Apple Inc. está trabajando en un servicio de suscripción para el iPhone y otros productos de hardware, un movimiento que podría hacer que la propiedad del dispositivo sea similar a pagar una tarifa mensual por la aplicación”, informa el medio.

Suscripción para tener un iPhone

Si bien Bloomberg no da más detalles de cómo funcionará este plan, que por ahora no ha sido anunciado y aún está en desarrollo, afirma que este “servicio sería el mayor impulso de Apple hasta el momento en ventas recurrentes automáticas, lo que permitiría a los usuarios suscribirse a hardware por primera vez, en lugar de solo servicios digitales”.

Por lo que se puede entender que sería un tipo de alquiler para pagar un precio mensual para tener el dispositivo, pero no sería del todo del usuario, que si deja de pagar tendría que devolverlo. Algo muy diferente a los métodos de financiación habituales.

Adicionalmente, Apple ya cuenta con varios servicios de suscripción como Apple Music, Apple TV Plus, Apple News Plus, Apple Fitness Plus y Apple Arcade, pero también se reúnen en paquetes como Apple One. Por lo que esta nueva idea tendría lugar en ese ecosistema.

Aunque la información sea escasa por ahora, sí es una idea diferencial del mercado en medio de muchos servicios de suscripción en la actualidad de todo tipo.

