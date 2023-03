Trucos para ahorrar batería en iPhone

Aunque la nueva línea de iPhone cuenta con una batería mucho más duradera que sus antecesores, no son muchos los que han podido dar el salto a este nuevo celular y aún conservan versiones anteriores que con tiempo sufren el desgaste de la pila.

Así que para disponer de una buena autonomía en iPhone y no sufrir cuando el día apenas va por la mitad, NoticiasRCN.com comparte cinco trucos que permitirán ahorrar batería, aunque debas sacrificar algunas funciones que quizás no use con regularidad.

Activa el modo de bajo consumo automáticamente

Arranquemos por lo más evidente y que quizás ya muchos tienen: el modo de bajo consumo. Si bien este limitará funciones claves como la ejecución en segundo plano del correo electrónico o la velocidad del sistema, es una buena forma de ahorrar energía en momentos claves.

Lo importante de este modo es saber cuándo usarlo, porque iPhone permite automatizarlo cuando lleguemos a algún porcentaje determinado de batería. Así que, por ejemplo, si ya estamos al 20% podemos configurar el celular para que en ese momento se encienda el modo de bajo consumo y podamos tener más tiempo de carga.

Desactivar la actualización en segundo plano de algunas apps

Esto paso es importante hacerlo en aplicaciones que no usemos con regularidad o en aquellas que no nos importe se haga una ejecución en segundo plano, como alguna notificación de Facebook, de algún juego, etc.

Para selección las apps solo debemos ir a ajustes> general > actualización en segundo plano y escoger las que no queramos se actualicen en segundo plano. Esto será de gran ayuda.

Desactiva los servicios de ubicación y localización

Aquí también es importante determinar cuáles son necesarios tener activos y cuáles no, ya que al desactivar la ubicación perderemos funciones que en algunas aplicaciones pueden ser importantes. De esta forma solamente las apps podrán acceder a nuestra ubicación cuando estén abiertas.

Para ejecutar esta configuración solo tendremos que cambiar el ajuste de localización a "Al usarse" o "nunca".

Desactiva la escucha activa y las sugerencias de Siri

Dos recomendaciones en una. Aunque se pierde la ayuda de Siri de forma automática, puede ser un sacrificio si no es algo que usemos habitualmente. Así que lo primero es quitar la escucha activa, el ‘Oye Siri’, por lo que tendremos que usarlo de forma manual.

El otro punto es desactivar las sugerencias de Siri, que están funcionando en segundo plano. A pesar de que no es algo que consuma mucha batería, si es algo que puede ayudar a sumar al ahorro.

Desactiva el movimiento del sistema, reduce transparencia y punto blanco

Estos tres cambios afectarán el aspecto de varias partes del sistema, como de las aplicaciones, las transiciones y los tonos blancos tendrán menos brillo. Por lo que es algo más estético que funcional.

Para desactivarlas debemos ir a ajustes > accesibilidad > Pantalla, y elegir las tres opciones para ayudar al bajo consumo de energía.