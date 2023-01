Estos son algunos de los consejos tecnológicos para poner en práctica en el 2023

Mejorar la productividad y hacer de los procesos de la cotidianidad más fáciles es lo que muchos seres humanos buscan y, para esto, la tecnología se convierte en el mejor aliado. Pero recuerde que es importante dejar claro que la ciberseguridad sigue siendo un tema clave, teniendo en cuenta que cada día son más los casos de personas que han caído en “trampas virtuales”.

Por esto, en esta lista de consejos se abordarán 'tips' para poder elegir un buen dispositivo si eso es lo que justo usted está buscando, así como mejorar la seguridad en redes sociales.

¿Cómo elegir un buen dispositivo?

Si usted necesita comprarse un televisor es fundamental que no olvide algunos aspectos. Por ejemplo, recuerde cuál es el espacio que tiene en su casa para ubicar el aparato electrónico. También piense para qué lo desea y con base en esto, ajuste su presupuesto. Son muchas las ventajas de este tipo de dispositivos, además del sano entretenimiento contribuye al desarrollo de la capacidad de escuchar, observar y relacionarnos.

Como otro truco para cuidar sus dispositivos, tenga en cuenta que la batería de su celular es clave para la durabilidad de este. Entonces, algunas de las recomendaciones hechas por expertos es que no lo use justo cuando lo está colocando a cargar, así como no dejar el nivel de carga por debajo del 20%. Use siempre cargadores de calidad, es decir, originales. Por último, no deje que su celular se apague porque al intentar encenderlo, se fuerza su funcionamiento.

¿Quiere unos buenos audífonos, computador o reloj?

Sin duda alguna estos son fundamentales al momento de realizar ciertas actividades, por esto, dependiendo de las necesidades que usted tenga adquiéralos. Por ejemplo: hay inalámbricos, para gaming, con diadema, con cable. Es importante que revise cuánto tiempo le dura la carga para que no le jueguen una mala pasada.

Siguiendo con trucos para que pueda elegir un buen dispositivo y si en estos está adquirir un computador, o por el contrario necesita saber si debe cambiar el que ya tiene, aquí le explicamos.

Si tiene mucho tiempo con su computador esto no es argumento para cambiarlo, hay cosas más importantes que deberá tener en cuenta. Revise su procesador, tipo de almacenamiento, capacidad de memoria RAM (si es alta tendrá más capacidad de fluidez) y también la cámara si requiere hacer videollamadas.

Para facilitar sus procesos cotidianos, un reloj inteligente se convierte en un gran aliado. Las funciones que estos poseen le permitirán monitorear la presión arterial, detectar un latido del corazón irregular y medir el nivel de oxigenación sanguínea. Además, calculan la composición corporal, regulan la respiración, llevan un registro del ciclo menstrual, establecen objetivos a la hora de levantarse, beber agua y hacer ejercicio.

Ahora volviendo al tema de redes sociales, entre las últimas actualizaciones de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp está realizar videollamadas hasta con 32 personas al mismo tiempo, generar un enlace de llamada como se hace generalmente en plataformas de reuniones virtuales como Meet y Zoom. También puede diseñar avatares para que los use como foto de perfil.

Como la seguridad sigue siendo un factor importante. La verificación en dos pasos se convierte en la mejor aliada porque esta le permitirá proteger su cuenta en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp.