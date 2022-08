Así puedes saber si compraste un celular robado

En Colombia el promedio de celulares robados al día es de 3 mil, según Asomóvil, por lo que la posibilidad de adquirir un dispositivo bajo estas condiciones es muy alta, al haber un alto uso del mercado de segunda mano en plataformas digitales y centros tecnológicos.

Y por momentos es difícil saber cuándo un teléfono esta siendo vendido tras habérselo arrebatado a alguien, lo que genera que pueda ser bloqueado y que se está financiando un mercado que genera más violencia en el país.

Así que aquí te dejamos unas recomendaciones para que puedas saber si el móvil que compraste era robado o no.

Aspecto físico y proceso de compra

Si vas a comprar un teléfono usado o en un lugar que no sea oficial, siempre es importante mirar todo el apartado físico, que no tenga golpes o rayones, además de toda la papelería que un celular trae en la caja, como manual, stickers y demás.

Es importante revisar si cuenta con algún tornillo desajustado o si fue destapado. Eso indicará que el móvil fue manipulado por algún motivo y será mejor preguntar.

Otro punto importante es pedir factura, porque si no te la dan, directamente eso indica que el celular es robado, ya que el proceso de compra no es legal y el lugar no está haciendo registro por el que deba declarar.

IMEI, la llave definitiva

El IMEI es la cedula del celular y cada uno tiene un número que se lo otorga un fabricante. Así que por medio de él puedes saber si el teléfono fue robado o no, y eso se puede averiguar de varias formas.

Primero, destapando el celular y mirando el número en la batería, que coincida con el que entrega el teléfono al marcar *#06#. También lo puedes mirar en la caja, si te la entregan, que debe ser el mismo que arroja el celular,

Si de ninguna de estas formas lo puedes hacer, a través de este link puedes verificar la procedencia del celular si su anterior dueño hizo alguna denuncia. O también lo puedes hacer con tu operar de telefonía.

