¿Se viene algo grande? Xbox y Bethesda harán un en vivo pronto

La compra de Bethesda por parte de Xbox dará sus primeros frutos. El 12 de junio fue anunciado un Games Showcase en el que se promete se dará a conocer “todo lo que necesitas saber sobre la diversa línea de juegos que llegará pronto al ecosistema”, refriéndose a las consolas de Xbox y PC.

En el directo también se mostrarán títulos de otros desarrolladores, los propios de Xbox Games Studios y también de “socios de todo el mundo”, por lo que podría haber anuncios de marcas de terceros, que por ahora no se han confirmado.

Este en vivo llega justo en la fecha en la que se habría llevado a cabo el E3 2022, que fue cancelado hace unas semanas, por lo que seguramente se trataba del evento que tenía pensado hacer Xbox para la feria de videojuegos.

Save the date!



Catch the Xbox & Bethesda Games Showcase on June 12: https://t.co/dmANSvXrbE | #XboxBethesda pic.twitter.com/AMFhrLhAtC