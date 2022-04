Una filtración confirma que la pantalla del iPhone 14 será una gran novedad

Se ha hablado mucho de cómo será el iPhone 14 y sus versiones, y una filtración puso al descubierto una de las novedades que más se esperan: pantallas más grandes que los modelos actuales.

Un reporte de 9toMac comparte unas fotos en las que se ven los paneles que tendrían los próximos dispositivos de Apple, en las que se ve el espacio para un nuevo sensor de Face ID junto a la cámara frontal.

iPhone 14 front panels have leaked on Weibo - here are the changes to note:

1) thinner bezels on the Pro models, as reported by other sources

2) aspect ratio is also slightly different on the Pros (19.5:9 to 20:9); this corroborates with 9to5Mac’s report regarding taller displays pic.twitter.com/UtqNcBB9aP