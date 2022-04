Lo bueno y lo malo de la compra de Elon Musk a Twitter

Y sí, finalmente Elon Musk es el nuevo dueño de Twitter. Pasó poco tiempo para que la oferta se hiciera realidad y la junta directiva de la aplicación aceptara. Lo que genera de inmediato un sinfín de dudas sobre el futuro de la aplicación, especialmente porque es una plataforma de discusión continúa en mano de un hombre, que no solo es el más rico del mundo, sino una persona polémica y opiniones sesgadas en algunas ocasiones.

Eso sí, por ahora la compra solo se anunció por lo que iniciará un proceso largo que se espera termine este año y ahí si Elon Musk sea el dueño empoderado de la red social. Lo que de entrada genera que la plataforma pase de ser de un grupo de inversionistas (ideas variadas) a una sola persona.

Así que veamos los puntos buenos y malos que se ven en el panorama de Twitter tras esta importante noticia, especialmente al ser una app con muchos debates y opiniones delicadas.

Lo bueno de la llegada de Musk a Twitter

Aquí arranquemos por un punto que seguro todos amarán: la eliminación de los bots. El empresario, dueño de Tesla, ha asegurado en varias ocasiones que los bots y el spam es algo que odia de Twitter. Y se refiere a estas cuentas falsas que se crean para generar comentarios únicos o hacer bulto en cantidad de seguidores, lo que se traduce en un sinfín de comentarios repetidos, genéricos y que no aportan en nada a la experiencia del usuario, sino todo lo contrario.

Así que de cierta forma lo que él quiere es darle nombre y foto a cada persona que está en la aplicación, o por lo menos así lo hace ver: “derrotando a los bots de spam y autenticando a todos los humanos”, dijo al momento de anunciar la compra.

Este es un punto muy importante, si lo que sigue realmente funciona de buena manera. Lo que permitiría que el proceso de verificación sea más sencillo y de esta forma identificarse en la plataforma sea algo importante, y no solo para las personalidades con más de cierto número de seguidores.

Otro aspecto interesante es: “haciendo que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza”. Claramente este puede ser un punto ambiguo, porque si bien dejar una aplicación en código abierto puede traer problemas, también hay otras plataformas grandes con este sistema que ayudan a mejorar la experiencia, como sucede con Android. Este apartado tiene muchas dudas, pero mientras esté será algo intrigante de ver cómo funciona.

Lo malo de la llegada de Musk a Twitter

Aquí hay mucho de lo que hablar, porque Musk ha demostrado en su discurso que la libertad de expresión es el punto central de toda su llegada. Y el problema no es el término sino el concepto que él pueda llegar a tener, porque Twitter ha tenido un esfuerzo constante en cerrar cuentas o comentarios que sean falsos, violentos o fuera de cierto rango que no le hacen bien a la plataforma, como sucedió recientemente con los tweets que negaban el cambio climático o los comentarios de Donald Trump que llevaron al cierte de su cuenta.

Y esto puede ser un problema porque el Twitter actual tiene una forma de trabajar, mientras que Musk llega con otra, por lo que el cambio puede ser fuerte y a algunos usuarios no les gustará, inicialmente porque se le podría abrir una puerta muy grande a la desinformación y al acoso, que si bien hoy no está controlado del todo en la app, en el futuro no habría ningún filtro.

Lee también: Twitter bloquea anuncios que nieguen que existe el cambio climático

Y eso se vuelve algo complicado teniendo en cuenta que Twitter es una red en la que se debaten temas muy complicados, delicados, las declaraciones de las personas se toman como su voz oficial, hay muchas personas escondidas en perfiles falsos dando opiniones con información falsa y una lista de situaciones que no pueden tener una libertad filtrada, porque muchas mentiras se vuelven verdades.

A esto se suma que Musk sería el único dueño de una red social, una sola cabeza pensando en un mundo abierto a muchas ideas. Mucho poder para alguien que suele ser polémico o que ha creado culturas de odio frente a minorías. Y que también es dueño de empresas y que ahora será dueño de datos personales, lo que también preocupa en cuanto a temas de privacidad y seguridad.

A pesar de los conceptos buenos y malos, está claro que Twitter sí necesita de nuevas ideas, de una movida que le dé algo nuevo a la aplicación en momentos en los que parece estancada y poco innovadora frente al avance de otras plataformas como Reddit o con otros formatos como TikTok. Pero por ahroa todo es un panorama lleno de dudas…