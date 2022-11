¡Revise si está la suya! Estas son las contraseñas más usadas y las más inseguras

Es usual que los ciudadanos, a la hora de crear nuevas cuentas en redes sociales o suscribirse a alguna página, se ingenien contraseñas fáciles y “seguras”.

Por esto, generalmente, las personas usan sus nombres, fechas de cumpleaños, entre otros datos personales, para proteger la información de sus cuentas privadas.

Teniendo esto en cuenta, en un reciente informe, el administrador de contraseñas, NordPass, reveló cuáles son las combinaciones o palabras más inseguras y utilizadas por las personas durante este 2022.

El administrador, a través de su cuenta oficial en Twitter, compartió el listado de las peores contraseñas “ocasionalmente más creativas”.

Según el informe, en años atrás la contraseña más usada era 123456, pero ahora los cibernautas han empezado a incluir la palabra password en sus claves.

Entretanto, el listado reveló cuáles fueron las contraseñas que quedaron expuestas en investigaciones sobre incidentes de seguridad y que se registraron en Colombia, Chile, España, Brasil y México.

En general, los ciudadanos suelen usar palabras referentes a películas, deportes, nombres de artistas, nombres de canciones populares, entre otras categorías.

Sin embargo, para el caso de Colombia, el listado arrojó que los ciudadanos suelen usar las contraseñas con números.

Las combinaciones más comunes e inseguras son 123456, 110110jp, 123456789, 12345678 y 12345.

Según expertos, al no contar con una contraseña fuerte y segura, los usuarios se exponen a ser víctimas de ataques cibernéticos de fuerza bruta automatizados.

Los delincuentes que se dedican a hacer este tipo de ataques utilizan softwares especializados en probar un sinfín de combinaciones para descifrar las claves.



