Confirman la ciclovía nocturna en Bogotá: fecha, horarios y vías habilitadas

Bogotá ya vive plenamente el ambiente decembrino y, como cada año, uno de los eventos más esperados regresa para llenar de luces, música y actividad física las calles de la ciudad.

La Ciclovía Nocturna 2025 ya tiene fecha oficial y promete una edición especial, no solo por la magnitud del recorrido, sino también porque coincide con la conmemoración de los 50 años de la ciclovía, un programa emblemático que hace parte de la identidad cultural de la capital.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmó que la jornada se realizará el jueves 11 de diciembre, entre las 6:00 p. m. y las 12:00 a. m., seis horas en las que miles de ciclistas y peatones podrán disfrutar de una noche deportiva bajo la iluminación navideña.

Horarios y actividades especiales para la edición 2025

Según la Alcaldía de Bogotá, la jornada contará con varias novedades pensadas para fortalecer la cultura de la bicicleta y la participación ciudadana.

Entre ellas destaca el regreso de los Bici-Karaoke, una nueva apuesta que combina ciclismo, música y entretenimiento en dos recorridos especiales.

El IDRD señaló que la ciclovía operará de forma continua durante toda la noche, ofreciendo espacios seguros para el desplazamiento de familias, deportistas y visitantes que quieran sumarse a esta tradición decembrina.

Estas son las vías habilitadas para la Ciclovía Nocturna

El recorrido total habilitado para este año será de 95,15 kilómetros, distribuidos en diferentes zonas de la ciudad. Entre los tramos confirmados se encuentran:

Avenida Boyacá, Calle 116, Avenida Córdoba, Carrera 9, Calle 147, Calle 170, Carrera 7, Carrera 15, Calle 72, Calle 26, Calle 17 Sur, Diagonal 16 Sur, Carrera 50, Calle 44, Calle 39A Sur, Carrera 51, Calle 42 Sur, Calle 39F Sur, Carrera 68A, Calle 39 Sur y Carrera 68L, entre otros.

Además, se sumarán los Ciclopaseos Temáticos Navideños, actividades que buscan promover la integración comunitaria y el uso nocturno y seguro del espacio público.