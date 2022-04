La Fifa lanzó una plataforma de video de partidos y contenidos de archivo

La FIFA lanzó este martes una plataforma en línea gratuita de difusión de partidos en directo, de contenidos dedicados al fútbol, juegos interactivos y de archivos de Mundiales, con un servicio disponible en cinco lenguas y con la intención de poner en valor al fútbol femenino.

La plataforma, bautizada como 'FIFA +', ofrecerá "partidos de ligas de todo el mundo en directo, estadísticas de los encuentros, el archivo de fútbol internacional más completo, contenidos originales premium, apasionantes historias de todo el planeta", así como "contenidos nunca vistos con historias sobre el fútbol masculino y femenino del mundo entero", detalla la FIFA en un comunicado.

La FIFA promete asimismo la difusión cada año "del equivalente a 40.000 partidos en directo de 100 federaciones miembro de las seis confederaciones, incluidos 11.000 partidos femeninos", con 1.400 partidos ofrecidos cada mes.

La plataforma propone también la totalidad de los archivos de los Mundiales, masculino y femenino, "más de 2.000 horas de imágenes de archivo" en forma de partidos completos o de resúmenes.

