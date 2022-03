Google Wifi, reseña: ¿vale la pena este dispositivo para mejorar tu internet?

Una de las quejas que más suelen tener las personas es que su Internet no funciona igual en toda su casa y el motivo es porque la señal de Wifi se va haciendo más débil mientras estemos más lejos de routers, especialmente si hay paredes en medio.

Y en el mercado existe muchos repetidores que permite potenciar esa señal para mejorar el rendimiento de la conexión, por lo que en Google lanzaron uno propio que adicionalmente tiene otras funciones para tener un mayor control de las conexiones en casa.

Tras probarlo durante varias semanas, te traemos nuestro análisis de rendimiento y qué tan útil puede llegar a ser el Google Wifi en estas épocas.

¿Qué cosas nuevas tiene el Google Wifi?

Este dispositivo es mucho más que un repetidor de señal, ya que cuenta con muchas funciones que se pueden configurar desde tu celular. Pero en lo que tiene que ver con su cobertura, un solo Google Wifi cuenta con una amplitud de hasta 85 metros cuadrados, pero si tenemos dos o tres en malla ese espacio se amplia hasta 255 metros cuadrados.

El control del dispositivo se hace a través de tu celular, descargando la ampliación de Google Home y realizando una configuración muy sencilla y corta. Un punto importante para aquellas personas que no son expertas en el tema y no quieren ver mil tutoriales y aún así tener problemas. No, aquí este producto es rápido en su conexión y siguiendo los pasos del manual lo harás en unos minutos.

Como muchos repetidores te permitirá crear un Wifi propio, con un nombre y contraseña nueva diferente a la del router proporcionado por la empresa que tengas contratada. Adicionalmente, podrás crear una red para invitados, con otros nombre y contraseña nueva, y este es uno del os puntos que más nos gustó, porque permite conservar tus datos de forma segura, por un lado, y también garantizar que si vienen personas a tu casa no vas a perder calidad en tu conexión al haber más dispositivos conectados, sino que habrá un mejor equilibrio.

A esto también se suma la opción de tener un control parental bastante interesante. Además de poder bloquear ciertas páginas, desde tu móvil podrás apagar el internet a ciertas horas y así hacer que tu familia deje de lado el móvil y tengan un espacio juntos sin la tecnología de por medio. Esto se puede temporizar y, como todo, fácil de configurar.

Otro punto destacado es la seguridad que brinda para tu Wifi, algo que podría funcionar muy bien en empresas, porque te avisa cuando un nuevo dispositivo se ha conectado a la red a través de una notificación en tu celular, así como cuando alguien está intentando conectarse, pero con la contraseña equivocada.

¿Cómo fue nuestra experiencia?

En general veo al Google Wifi como esa pieza de potenciación de la conexión que va más allá de simplemente multiplicar la señal, y ofrece un control de tu casa y del acceso a internet con un nivel mucho más alto.

Es un dispositivo que no tiene ninguna complicación para usarse, que quizás sea algo que para una persona más metida en el tema sea algo corto porque no ofrece muchas configuraciones adicionales, ya que es pensado para un público más general y eso lo hace muy funcional.

Dentro de todas sus funciones, el tema de la red de invitados me pareció muy importante, es algo que da esa comodidad y seguridad de que alguien más llegue a tu casa y pueda tener una red aparte sin tener que exponer datos internos. Es algo a lo que las empresas también le pueden sacar provecho.

En cuanto a los controles es seguro una herramienta que los padres agradecerán, porque es una buena forma de poner limites sin necesidad de cortar el acceso, se pueden llegar acuerdos y establecer horarios para pasar tiempo en familia.

Además, Google Wifi permite darle prioridad al acceso a internet a un dispositivo. Por ejemplo, si estás en una reunión de trabajo por videollamada y en la sala tus hijos están viendo alguna película, puedes darle prioridad a tu PC y que sea este le que tenga la mejor conexión para mejorar la calidad de la llamada, mientras tus hijos pueden ver su película sacrificando un poco de señal de Wifi. Control total de tu internet y eso es genial.

Eso sí, si vives en una casa y tiene dos o más pisos, seguro no será suficiente un solo Google Wifi, porque la señal se va perdiendo, como es normal, y cuando ya se está al limite de los 70 u 80 metros cuadrados empieza a haber problemas. Y es ahí donde puede estar el problema para algunas personas, porque el costo del dispositivo no es nada económico comparado con el de otros repetidores.

Cada Google Wifi supera los 450 mil pesos colombianos y hay un combo de 3 por algo más de un millón. Un valor alto, teniendo en cuenta que hay repetidores que vienen dos por 200 o 300 mil pesos. Eso sí, no van a contar con la calidad o funciones adicionales que ofrece Google, que tiene una gran garantía de rendimiento.

Entonces… ¿Vale la pena el Google Wifi?

Es un dispositivo muy funcional. Son de esas cosas en la vida que uno no sabe que necesita hasta que lo tiene, o que no sabe que puede sacarle mucho provecho hasta que lo prueba. Tiene muchas cosas a las que sacarle potencial, ya sea en una casa o una empresa, con una buena señal de Wifi y opciones de configuración para control de acceso a internet, prioridad de conexión, redes alternas y una sencilla configuración.

Así que, si buscas un repetidor y de paso quieres manejar de mejor manera el internet en tu casa o trabajo, esta es una opción muy viable. Eso sí, el precio es alto a comparación de lo que hay en el mercado, pero las cosas de calidad cuestan un poco más y esta vale la pena.

Si quieres algo más económico, esta no es tu opción o si buscan un dispositivo en el que puedas hacer configuraciones complejas de tu Wifi, tampoco, porque este está pensado para un uso más directo y sencillo.

