Instagram hace oficial la llegada de los NFT

Los NFT (Tokens no Fungibles) están creciendo en diferentes mercados y su llegada a Instagram es una realidad. El director de la aplicación dio a conocer cómo será la adición de este tipo de contenido, que básicamente son imágenes con un solo dueño y que tienen un valor en el universo virtual.

Adam Mosseri comentó que tanto los creadores como los coleccionistas de NFT podrán ‘presumir’ sus obras, en diferentes secciones y también la oportunidad de comerciar con ellas.

NFTs on Instagram 🎉



This week we’re beginning to test digital collectibles with a handful of US creators and collectors who will be able to share NFTs on Instagram. There will be no fees associated with posting or sharing a digital collectible on IG.



See you next week! ✌🏼 pic.twitter.com/VuJbMVSBDr