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¿Se va pronto? Vidente realizó inesperada predicción sobre Alejandro Estrada en La Casa de los Famosos

La vidente expuso la información que vio en sus cartas. ¿Cuál fue?

Foto: Canal RCN.

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abril 14 de 2026
06:49 p. m.
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Alejandro Estrada ha estado en riesgo de eliminación en las últimas semanas en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Además, tras la polémica con Eidevin López, también se abrió la posibilidad de que fuera expulsado de la competencia.

¡Vidente realizó sorprendente predicción sobre el futuro de Alejandro Estrada en La Casa de los Famosos Colombia!
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Sin embargo, los televidentes le han brindado un apoyo masivo e, incluso, el actor ha sido uno de los participantes que más votos a favor ha recibido.

En medio de esa coyuntura, una reconocida vidente se animó a analizar si esa tendencia continuará manteniéndose y realizó una inesperada predicción. ¿Cuál fue?

Esta fue la inesperada predicción que una vidente hizo sobre Alejandro Estrada, de La Casa de los Famosos Colombia

Juliana Suaza, la reconocida vidente, ha leído las cartas para analizar el panorama de varios participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Por lo tanto, al enfocarse en Alejandro, explicó que él presiente que saldrá pronto, pero que se mantendrá en competencia por un tiempo más.

"Él no solo siente que ha perdido la paz y la tranquilidad, sino que su mente no descansa. Alejandro piensa una cosa, piensa otra y cree que va a salir. No se siente totalmente tranquilo ni en armonía con la situación que se está viviendo. De hecho, él cree que, en un porcentaje, debió haber salido", comenzó afirmando la vidente.

"Alejandro se siente dolido y molesto porque sabe la estrategia que está implementando, pero también siente un poco de peso en su corazón porque se presentan cosas que se salen de sus manos. Él se siente perdido y piensa que lo van a sacar ya porque, a lo mejor, el público no lo quiere. Pero, ¿qué es lo que pasa, sucede y acontece? Que va a seguir, va a tratar de hacer cambios de estrategia, va a buscar fortalecerse y tener tiempos de silencio y reflexión", añadió.

¿Quién es el líder de la semana en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Tras la prueba que se realizó el lunes 13 de abril, Mariana Zapata se convirtió en la nueva líder de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Ojo: hubo decisión y anuncio de ÚLTIMA HORA en La Casa de los Famosos Colombia 2026
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Es así como no solo es la primera integrante confirmada en el 'top 9', sino que cuenta con un poder de nominación y otro de salvación, en caso de que no se lo arrebaten.

 

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