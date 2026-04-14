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¡Se tomó una determinación IMPENSADA que revolucionó La Casa de los Famosos Colombia! Esta fue

Dos participantes tomaron decisiones sorpresivas. ¿Cuáles fueron?

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

abril 14 de 2026
03:26 p. m.
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En la última gala principal de La Casa de los Famosos Colombia 2026, tal y como ocurre los lunes, se conoció al nuevo líder de la semana.

Mariana Zapata, en una prueba reñida contra Juanda Caribe, obtuvo la victoria y se convirtió en la primera participante en ser parte del 'top 9'.

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Además, como ya es habitual en la competencia, ingresó a la habitación del 'poder' y, con la autorización del 'jefe', tuvo que abrir la 'Caja de Pandora'.

En consecuencia, tras leer el sobre, tuvo que transmitirles una noticia sorpresiva a sus compañeros. ¿Cuál fue?

Esta fue la determinación impensada que se tomó en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Mariana Zapata les comunicó a los famosos que tenían el 'poder de la ubicación estratégica' y, de inmediato, Marcelo Cezán y Carla Giraldo explicaron que cada uno podía elegir la habitación en la que querían estar.

Fue así como Mariana, Juanda Caribe, Juan Carlos Arango, 'Campanita' y Beba decidieron estar en 'Calma'.

Sin embargo, Valentino Lázaro y Aura Cristina sorprendieron a todos al anunciar que, a pesar de los desacuerdos, quieren estar en 'Tormenta' junto a Tebi Bernal, Alejandro Estrada y Alexa Torrex.

"Con todo y todo, me quedo en 'Tormenta'. Quiero confiar en que todavía hay lealtad y trabajo en equipo", fueron las palabras exactas de Aura Cristina.

¿Qué pasará este martes en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Este 14 de abril, como todos los martes, se llevará a cabo la prueba de presupuesto en La Casa de los Famosos Colombia 2026 y los participantes conocerán la cantidad de puntos obtenidos.

¿Se acabó la amistad?: Mariana y Beba protagonizaron contundente pelea en La Casa
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Pero, además, ya todo está listo para que se presente una nueva función de cine que, sin duda alguna, revolucionará la convivencia.

Recuerde estar pendiente de cada una de las emociones a través de la App y la señal principal del Canal RCN.

 

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