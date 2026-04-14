Colombia derrotó con lo justo a Chile y sueña con el Mundial 2027: vea los goles del triunfo

La Selección Colombia Femenina dio un paso gigante en su sueño de clasificar directamente al Mundial de Brasil 2027. En la noche de este martes 14 de abril, el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia derrotó 2-0 a Chile en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali y se mantiene firme en la pelea por uno de los dos cupos directos que entrega la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

El compromiso se resolvió gracias a una genialidad de Linda Caicedo, autora del único tanto del encuentro. La atacante del Real Madrid volvió a ponerse el traje de figura y desequilibró el partido con una acción individual brillante, suficiente para que la Tricolor sumara tres puntos de oro en casa y se mantuviera en la zona alta de la clasificación.

Sobre los últimos del partido, Linda Caicedo nuevamente fue protagonista y produjo una pena máxima, la cual Manuela Vanegas convirtió en gol para el 2-0 final.

Con esta victoria, Colombia llegó a 13 puntos, exactamente la misma cifra que Argentina, selección que por ahora comparte la cima del mini premundial sudamericano. El formato del torneo establece que las dos primeras selecciones obtendrán clasificación directa al Mundial, mientras que la tercera y la cuarta irán al repechaje internacional, por lo que cada jornada empieza a tomar un valor determinante.

Linda Caicedo volvió a aparecer en la noche clave

El gol de Linda no solo significó la victoria, sino también una nueva muestra del peso que tiene dentro de esta generación dorada del fútbol femenino colombiano. En un duelo cerrado y muy disputado, la atacante apareció con su desequilibrio habitual para romper el orden defensivo chileno y darle tranquilidad a un equipo que sabía de la importancia del resultado.

La jugadora del Real Madrid sigue respondiendo en los partidos decisivos y una vez más fue determinante en el camino de Colombia hacia la Copa del Mundo. Su capacidad para resolver en el uno contra uno y asumir el protagonismo en momentos de máxima presión la convierten en la gran referencia ofensiva de la selección.

Se viene una final por el liderato ante Argentina

El calendario ahora presenta un duelo que puede marcar el destino de ambas selecciones. En la próxima jornada, Colombia y Argentina, las dos líderes con 13 puntos, se enfrentarán cara a cara en lo que será una auténtica final anticipada por el liderato de la Liga de Naciones.

El compromiso se disputará el próximo sábado 18 de abril y contará con transmisión del Canal RCN, en un partido que puede acercar definitivamente a una de las dos selecciones al Mundial de Brasil 2027. Para Colombia, la ilusión está más viva que nunca: el equipo gana, convence y empieza a soñar en grande con el boleto directo a la cita orbital.