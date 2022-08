El juego de terror que una de cada diez personas no logra continuar, ¿se le mediría?

De acuerdo con información de PlayStation, un 9% de los jugadores que se le mide al juego, no supera la primera cinemática. Se trata de ‘Resident Evil 7’, un juego de video que se estrenó en 2017 para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Resident Evil es una reconocida franquicia de videojuegos estrenada en 1996. Se caracteriza por tener contenido de terror, aunque recientemente se ha enfocado más en la acción. Sin embargo, su versión número siete retomó las raíces para generar miedo a sus jugadores.

Un grupo de fanáticos del videojuego no logró superar el primer nivel introductorio, para obtener el trofeo de “She 's alive”. Se cree que el motivo estaría relacionado con la atmósfera lúgubre y tensa de su propuesta visual. En el primer capítulo se descubre al personaje principal de la historia, Ethan Winters viajando hacia Luisiana para encontrar a su esposa, que está desaparecida desde hace años.

Cabe mencionar que en las cifras no se contempla a las personas que compraron el juego y nunca lo abrieron, pues es necesario para PlayStation que los jugadores inicien el juego para registrar las estadísticas sobre los trofeos.

Otros videojuegos de terror

‘Refund Me If You Can’, traducido como ‘reembólsame si puedes’, es el nombre de un videojuego que da la opción de devolver el dinero pagado por el producto si no se han superado las dos horas de juego. Este juego está ambientado sobre un laberinto gigante compuesto por más de 100 caminos distintos. El objetivo es encontrar una salida sin ser atrapado por el monstruo que persigue al jugador.

Otra de las joyas del género de terror en materias de juegos es ‘Garage: Bad Dream’ Adventure”, un contenido de japón lanzado en 1999 para computadores. La línea visual que maneja el juego es sexualizada, con tonos que envuelven al jugador en una pesadilla.