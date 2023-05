¿Cómo cuidar la batería de tu celular?: tres recomendaciones para extender su vida útil

Desde su salida al mercado y la facilidad de adquisición por los usuarios, el celular se volvió en uno de esos elementos imprescindibles en este siglo, esto por las grandes soluciones a problemas del día a día como, por ejemplo, comunicarse con una persona sin importar el sitio en el que esté.

Sin embargo, como muchos aparatos tecnológicos, usan una batería que debe ser constantemente recargada, dependiendo del dispositivo, marca e incluso capacidad. Por esto mismo, hay algunos consejos con los que podemos conservar no solo la carga, sino su vida útil.

Recomendaciones para cuidar la batería de tu celular:

Mantener la batería del celular entre el 20 y el 80% de carga

Uno de los errores más comunes es creer que para que la batería del teléfono perdure más y este funcione mejor, su porcentaje de carga debe estar en 100%, sin embargo, portales especializados en tecnología señalan que la mejor manera en la que trabaja el celular es cuando está entre el 20% y el 80%.

Vea también: Ventajas de comprar el celular Xiaomi Redmi Note 12

Señalan que una vez al mes es recomendable descargar del todo la batería y cargarla al 100%, esto para sincronizar el indicador del sistema operativo. Esta práctica asegura que tanto en Android como iOS siembre muestre el porcentaje exacto de carga, aunque no es algo de lo que se deba abusar.

¿Es malo dejar el celular cargando toda la noche?

Un concepto que debemos tener claro es que las baterías de ion-litio no tienen el efecto memoria que otros tipos de batería más antiguos, es decir, que si la cargamos al 100% antes de que se descargue, no se reduce su capacidad a largo plazo.

Respondiendo a la pregunta de si existe o no algún peligro por dejar el celular cargando toda la noche, no hay que preocuparse, pues las nuevas generaciones de baterías de iones de litio o de polímeros, no sufren por someterlas a largos periodos conectadas al tomacorriente.

Lo que sucede es que en muchas ocasiones las baterías desconectan el flujo de entrada una vez detectan que su carga llegó al máximo posible. Si esa carga se reduce, volverá activarse este efecto, pero en pequeños intervalos, lo que permite que encontremos el teléfono al 100% cuando nos despertemos.

Evita que la batería se sobrecaliente

Para cuidar la vida útil de la batería podemos evitar fundamentalmente que esta se sobrecaliente, pues reduce su rendimiento. Por ejemplo: si al jugar algún videojuego ves que el teléfono empieza a calentarse, es mejor hacer pausas en su uso.

Si le da directamente la luz también puede sobrecalentarse, lo mejor es buscar espacios en los que esté resguardado por la sombra.

*Market RCN hace parte del Canal RCN.