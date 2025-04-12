Karol G entregará premios durante la transmisión de ‘La Premiere’: ¿cómo participar?

El mundo del espectáculo se ha visto paralizado ante el más reciente anuncio por parte de Karol G con el que invitó a sus fanáticos a unirse a una transmisión global televisada en donde mostrará detalles inéditos detrás del proceso creativo de ‘Tropicoqueta’.

No obstante, las sorpresas no han terminado ya que la antioqueña dio a conocer una importante dinámica con la que busca llevar a cabo una premiación para todos aquellos que se conecten con la especial transmisión.

Premios durante la transmisión de ‘La Premiere’

Por medio de la cuenta oficial de Instagram del sello discográfico de Karol G, se anunció una importante dinámica con la que se busca reunir a su fanaticada alrededor de las televisoras, una de las prácticas más tradicionales dentro de las culturas latinas.

‘La Premiere’ no sólo traerá consigo una serie de revelaciones inéditas ya que aquellos que participen en la dinámica también tendrán la oportunidad de recibir premios. La mujer invitó a los internautas a preparar una celebración para la noche del estreno por lo que se van a premiar las siguientes categorías:

El mejor set, decoración y ambiente para ver 'La Premiere'. Carolina busca ver familias reunidas en torno a luces, alegría, flores y color al mejor estilo “tropinavideño”.

El momento más real capturado en foto o video. Reacciones, coreografías, gritos, risas, lágrimas.

El grupo que logre recrear el famoso paso del trend viral en redes “Felipe” que se incorporó en la canción ‘Tropicoqueta’.

El grupo en donde se vean las generaciones unidas. Desde los fanáticos más pequeños hasta los más grandes.

El mejor estilo tropical por medio de diferentes outfits y prendas exóticas.

¿En dónde se verá ‘La Premiere’ de Karol G en Colombia?

Esta prometedora transmisión se podrá ver en exclusiva el próximo 7 de diciembre a las 4:30 p.m. por el Canal RCN.