Si le llega este mensaje de un supuesto banco, no lo abra, es un portal que roba datos

Desde la Policía Nacional han lanzado la advertencia a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de suplantación web o phishing que algunos delincuentes están utilizando para robar los datos de personas que caen en esta trampa, donde les llega un mensaje supuestamente desde su banco.

"NOMBRE DEL BANCO: Te informa que el 15/10/2022 a las 7:30 se ha restringido el acceso a su cuenta de ahorros, habilite sus usuario https://onx.la/a11a2", es el mensaje que está llegando a los ciudadanos.

La Policía advierte que esta modalidad de robo se desarrolla a través de mensajes de texto, correos electrónicos y WhatsApp, y cuya finalidad es obtener contraseñas y datos personales para apoderarse de cuentas bancarias, correos electrónicos o cualquier plataforma a la que se acceda con usuario y contraseña.

Revisión de la dirección web

Una mujer de 35 años contó su historia con este tipo de mensajes. Señaló que acostumbra pagar sus deudas y tarjetas de crédito desde su computador y su celular, por lo cual se vio sorprendida con el mensaje, ya que le advertía que su cuenta estaba bloqueada.

Esta mujer, quien trabaja como contadora, revisó el mensaje e ingresó al link que le había llegado con el mensaje. Este la condujo a una página que le daba la bienvenida

"En la misma página leí que para activar mi cuenta de ahorros debía completar 'la siguiente información personal'. Estaba en ese proceso cuando un compañero de trabajo me alertó sobre que esa no era la página oficial de mi entidad bancaria porque no tenía el https que le da el ingreso a la URL del banco, es decir, el 'www.banco' ", indicó la mujer a El Tiempo.

Señala que la información personal que le estaban pidiendo eran datos como nombre completo, número de cédula, dirección de la casa.

La Policía recomienda jamás responder mensajes donde le solicitan información personal o financiera para participar en sorteos, ofertas laborales, ofertas comerciales o peticiones de ayuda humanitaria.