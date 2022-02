Meta muestra las ideas en las que está trabajando para su metaverso

Metaverso en construcción. Meta entregó detalles de varios de sus proyectos para el establecimiento de esta idea, que está estimada sea una realidad en los próximos 10 años y de una forma gradual.

Durante un evento Mark Zuckerberg y sus aliados mostraron trabajos en los que han avanzados como la construcción de escenarios con comandos de voz, la traducción en tiempo real y una mejora en la relación entre humanos y la IA.

Cada uno de estos proyectos están en un punto diferente de desarrollo, pero que son “parte de una iniciativa a largo plazo para crear las tecnologías que facilitarán la próxima era informática” ... El metaverso.

Meta presentó la demo de este proyecto, que promete poner en los usuarios el poder de crear lugar usando sus ordenes de voz a un robot en el metaverso. Por ahora está en una etapa temprana de desarrollo, pero pudimos ver un concepto base.

Mark Zuckerberg apareció en un escenario virtual que no tenía nada, solo unas líneas guías en el suelo y el techo. Pero ha medida que iba mencionando elementos el lugar se iba llenando de cosas que veríamos en una playa, como islas, palmeras y el océano, e incluso puso música y creó un lugar para descansar.

Este Builder Bot funciona gracias a un proyecto llamado CAIRaoke, que funciona con un modelo neuronal de extremo a extremo que busca permitir conversaciones "personales y contextuales".

Bringing your imagination to life is easier when you have some help 🌴 BuilderBot enables people to generate or import things into a virtual world just by using voice commands. pic.twitter.com/Y38vpAWi4Q