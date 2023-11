¿En qué consiste el 'modo rosa' de WhatsApp?: acá le contamos

WhatsApp Plus se ha convertido en una herramienta muy popular entre los usuarios de Android que desean personalizar su experiencia en la plataforma de mensajería instantánea. Esta aplicación no oficial permite modificar el aspecto de WhatsApp en el celular, incluyendo la posibilidad de elegir el color rosa como tema principal.

Con esta aplicación, el usuario puede elegir el color del teclado del celular, cambiar la forma de las notificaciones y hasta seleccionar el tono de algunas aplicaciones.

Para activar el 'Modo Rosa' en WhatsApp, los usuarios deben seguir los siguientes pasos:

Descargar el APK de WhatsApp Plus. Es importante tener en cuenta que esta aplicación solo está disponible para dispositivos Android, no es compatible con iPhone.

Una vez descargado el APK, debe abrir la aplicación y dirigirse a la pestaña de configuraciones.

En el menú de configuraciones, seleccionar la opción de 'Temas'.

Dentro de las opciones de temas disponibles, elegir el color rosa.

Esperar a que se actualice la configuración y disfrutar de WhatsApp personalizado en color rosa.

Estos son los riesgos de activar el 'Modo Rosa' en WhatsApp

Es importante recordar que descargar WhatsApp Plus conlleva ciertos riesgos. Esta aplicación no está autorizada por Google Play ni Apple Store, ya que fue creada a partir del código fuente de WhatsApp sin el permiso de sus propietarios. Al no pasar por los filtros de las tiendas oficiales, existe la posibilidad de que la aplicación contenga virus o malware.

Del mismo modo, expertos en temas de tecnología, advierten sobre los peligros de WhatsApp Plus. Además de la posibilidad de descargar malware, esta aplicación puede ser utilizada para robar datos personales a través de enlaces maliciosos. Antes de descargar esta plataforma, es necesario considerar todas las ventajas y desventajas que puede tener para la seguridad y privacidad del usuario.

Por otro lado, WhatsApp Plus ha ganado popularidad entre aquellos usuarios que desean personalizar su celular con el color rosa en la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo. Por tal motivo, si decide descargarla, debe hacerlo de fuentes confiables y estar atento a posibles actualizaciones y recomendaciones de seguridad.