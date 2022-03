Elden Ring: Bienvenidos a la tierra intermedia

Elden Ring es un juego en un millón. Y es en ese salón de la fama, donde posan obras maestras como ZELDA BREATH OF THE WILD, GOD OF WAR o GTA V, que ELDEN RING encuentra su puesto, al lado de los grandes, los valientes, los que han cambiado la historia del mundo de los videojuegos, los que han creado nuevas dinámicas y modos de juegos innovadores y los que nos han sorprendido con historias imposibles y sorprendentes. Elden Ring se suma de la mano de su creador Hidetaka Miyazaki con la colaboración de George R.R. Martin y pisa fuerte en el salón de la fama, como uno de los mejores de su género y posiblemente de la historia.

Me pase más de una hora explorando las diferentes opciones que tenía para elegir clase. No parecía una tarea tan complicada hasta que en la pantalla apareció el Samurai al lado del astrólogo, el prisionero, el héroe y el vagabundo. Inmediatamente me sentí en la obligación de estudiar cada uno, sus puntos fuertes y las habilidades que los hacían únicos. ¿Un personaje enfocado en ataque cuerpo a cuerpo o uno con habilidades mágicas? ¿Qué sepa hacer encantamientos o que tenga alta destreza y use arcos y ballestas? Me encontré no solo leyendo el pequeño menú que diseñaron con explicaciones de cada cosa sino yendo a los foros en internet y guías online para darme motivos y tomar la mejor decisión posible. Después de un largo rato, de dudar entre uno y el otro decidí escoger al Confesor, un personaje con buenas habilidades cuerpo a cuerpo con un generoso escudo, una interesante espada y alta puntuación en Fe, para hacer magia. Además, me encantó la pinta.

Entonces el mundo de la tierra intermedia se abrió ante mí, como un lienzo esperando a ser explorado, ansioso de ser dibujado con historias extraordinarias y misiones inesperadas. Di unos cuantos pasos, hablé con un NPC de lo más pesimista y mala gente y luego un tipo llamado “Centinela del árbol” cargó contra mi y me mató. Me di cuenta que el lienzo que me preparaba a pintar iba a ser dominado por un color rojo oscuro acompañado por un constante mensaje… “Has muerto”.

Pero que podía esperar de un juego de FROM SOFTWARE.

Elden Ring es la mezcla perfecta de la saga “Souls”, lleno de insufribles enemigos macabros con el extraordinario mundo abierto de ZELDA. La tierra intermedia es un lugar que está completamente libre de explorar desde el inicio del juego, no se divide por niveles y no es necesario completar misiones para abrir nuevas regiones, es tu decisión ir al norte a enfrentarte con el “Centinela del Árbol” o ir al sur, mejorar el arma, subir de nivel y conseguir algunas invocaciones para luego volver, armado hasta los dientes a derrotar al centinela aquel.

Tu personaje, el “Tarnished” o “Sin Luz”, bendecido por alguna entidad, se encuentra en la misión de convertirse en el “Elden Lord” trayendo así paz al desequilibrado mundo. Pero esta no será una tarea fácil, en su camino diferentes enemigos se interpondrán complicando el camino de este héroe, retando no solo la fuerza y resistencia del personaje sino el aguante, constancia y habilidad del jugador. Cada muerte en Elden Ring duele y da mal genio, pero cada victoria trae una sensación de logro que solo otras entregas de FROM SOFTWARE habían logrado en el pasado. Y en eso Elden Ring es un juego similar a sus antecesores como DARK SOULS, BLOODBORNE o SEKIRO. El manejo del inventario, el estilo de pelea, el uso de objetos y hasta los puntos de guardado en el mapa son similares a los anteriores juegos de esta empresa, porque si funciona para que cambiarlo.

Y sinceramente funciona muy bien

Solo que FROM SOFTWARE innova desde lo que ya está construido. Trae a la mezcla “ASHES OF WAR” una nueva habilidad que se puede aplicar a un arma y propone nuevas formas de pelea. Luego está el contraataque perfecto para romper defensas enemigas y uno de los más interesantes, las invocaciones con las que pagando una cantidad de FP (Puntos de foco) podrás traer un pequeño grupo de aliados espirituales que batallarán contigo durante un buen tiempo. Te recomiendo la invocación de “cenizas de Lobo solitario” una de las mejores en el juego.

Es nueva también la posibilidad de “craftear” recogiendo materiales en el mundo, gran adición para los que alguna vez sufrimos buscando pociones o flechas. Y como dejar de lado al compañero de batallas “Torrente” con quien explorar el mundo es mucho más sencillo y divertido.

En Elden Ring cada esquina, cada planicie, lago, bosque, cementerio o puente tiene una historia que contar y un enemigo que vencer. Cada NPC, por más mal tipo que sea, es importante, tiene una misión para ti y una serie de recompensas esenciales para que tu viaje sea más fácil.

Y así, después de 80 horas, de cientos de enemigos vencidos y uno que otro “jefe” derrotado, aún sigo pintando sobre este asombroso lienzo que no deja de sorprenderme. Los 60fps en 4k aportan a que cada paso de “Torrente” sea una experiencia irrepetible, las gráficas, el diseño de sonido, la banda sonora y la sensación de que esta vez sí derroto a ese enemigo hacen de este uno de los mejores juegos que he jugado en años, sin duda el mejor en PS5. Y aunque me tome 100 horas en terminarlo, la idea de volver a intentarlo con el prisionero o con el astrologo se hace cada vez más fuerte.

Elden Ring es una obra maestra que cambia las reglas del juego. Es una experiencia épica que rompe los paradigmas tradicionales de los juegos de mundo abierto, que reta las mentes de los jugadores más experimentados y enamora a los nuevos. No hay ninguna excusa para no jugarlo. No importa si no jugaste la saga de “Souls” o si te parecen muy difíciles. No vale si prefieres jugar FIFA o eres más de juegos de disparar. Acá no importa tu pasado como jugador, lo que verdaderamente importa es que estás frente a un juego que pasará a la historia como un clásico, irrepetible e incomparable. Al final, sobre ese lienzo que cada jugador pinta en esta aventura inolvidable, solo queda poner un titulo a la obra, en mi caso: “Aunque me morí mil veces, moriría unas mil más”.

Por: Juan Pablo Molano