Spotify soluciona las fallas tras reportes de fallas

Después de recibir reportes de errores en algunas cuentas de Spotify, sin embargo, la aplicación informó que ya todo está solucionado y que los usuarios puedan hacer uso de la plataforma sin peligro.

La falla se trataba de un bug que cerraba la sesión de las cuentas y dejaba de funcionar la aplicación. Pero la app aseguró que ya se arregló y se puede entrar sin problemas.

Ante este problema, Spotify abrió una plataforma para atender estas solicitudes de los usuarios y darles solución directa a los problemas. Así que, si aún tienes inconvenientes con la aplicación, en este enlace te pueden ayudar.

