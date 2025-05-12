Ratifican a Angie Rodríguez como directora del Dapre tras presiones y denuncias por amenazas

Recientemente se conoció la salida, denuncia, crisis y retorno de Angie Lizeth Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y secretaria general, quien pasó en cuestión de horas de ser apartada del cargo a ser confirmada nuevamente como la cabeza del despacho más cercano al mandatario.

La situación explotó luego de que se conociera que el presidente Gustavo Petro había solicitado su renuncia.

Considerada hasta ahora una de las funcionarias de mayor cercanía al jefe de Estado, terminó fuera del cargo y con una reemplazante anunciada; sin embargo, la historia dio un giro cuando ella denunció amenazas, intimidaciones y un ataque a la casa de sus padres, y después de ello fue ratificada otra vez en la dirección del Dapre.

La controversia por el nombramiento de Angie Rodríguez como directora del Dapre

Desde el pasado miércoles 3 de diciembre, la Casa de Nariño estuvo marcada por la filtración del distanciamiento entre Petro y Rodríguez.

Según versiones internas, el origen del choque estuvo en un desacuerdo por nombramientos, específicamente por la llegada de José Alexis Mahecha a un cargo clave como secretario general de la Agencia del Inspector General de Tributos.

Mahecha, quien ya había trabajado en la Presidencia como subdirector del Dapre y había tenido roces con Rodríguez, se convirtió en el punto de ruptura.

El presidente, según las fuentes consultadas, no vio con buenos ojos que Rodríguez se opusiera a ese nombramiento. Esa tensión se sumó a un fenómeno que se venía gestando desde hace meses: la influencia del jefe de despacho, Raúl Moreno, quien, de acuerdo con funcionarios cercanos, fue apartándola paulatinamente de la agenda presidencial.

La paradoja es que Moreno llegó recomendado por la misma Rodríguez, y aun así terminó siendo una de las figuras que contribuyó a su distanciamiento con el mandatario.

Luego, tras rumores, se anunció que Rodríguez salía del cargo y sería reemplazada por Letty Leal, quien se convertiría en la sexta persona en ocupar la dirección del Dapre durante el gobierno de Petro.

Pero mientras ese relevo se hacía público, Rodríguez habló de un tema aún más delicado: aseguró que la vivienda de sus padres había sido violentada recientemente y que tanto ella como su hijo habían sido objeto de amenazas.

Aunque resaltó que no puede afirmar que estos hechos estén vinculados con la situación política, sí dejó claro que interpuso todas las denuncias ante la Fiscalía para que se investiguen los episodios de intimidación.

Ratifican a Angie Rodríguez como directora del Dapre tras presiones

En medio de la crisis, y sin que se revelaran las razones del cambio de decisión, la Presidencia la ratificó nuevamente. Rodríguez regresó al cargo que horas antes había dejado, y retomó su agenda oficial junto al presidente.

Según mencionaron, hoy acompañará al presidente, Gustavo Petro, en su visita al San Agustín, Huila.